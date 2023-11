Vivi la nostalgia con il rinnovato Atari 2600+

Se hai sempre desiderato l'esperienza di gioco nostalgica dell'Atari 2600 ma desideri miglioramenti moderni, allora l'Atari 2600+ è la soluzione perfetta per te. Questa console reinventata porta l'hardware classico agli standard moderni, offrendo supporto HDMI, nuove cartucce e persino compatibilità con le cartucce originali degli anni '1980.

Anche se l'Atari 2600+ conserva la sua grafica iconica che richiede immaginazione da parte del giocatore, i giochi stessi hanno resistito alla prova del tempo. Con controlli semplici e input reattivi, giocare a titoli come Video Pinball e Breakout su questa console è ancora un'esperienza divertente e avvincente.

Sebbene l'Atari 2600+ abbia i suoi pregi, ci sono alcuni difetti di progettazione che potrebbero scoraggiare i potenziali acquirenti. Il controller joystick in dotazione, ad esempio, è stato criticato per essere rigido e scomodo da usare. Inoltre, il posizionamento delle porte del controller sul retro della console potrebbe essere fedele al modello originale ma si rivela scomodo con i controller solo cablati.

L'Atari 2600+ uscirà il 17 novembre ed è attualmente disponibile per il preordine al prezzo di $ 129.99 / £ 99.99. Il pacchetto base include la console, un joystick CX40+ e una cartuccia di gioco 10 in 1. Cartucce aggiuntive possono essere acquistate separatamente per $ 29.99 / £ 24.99 ciascuna. Gli acquirenti interessati possono effettuare l'acquisto dalla pagina ufficiale dello store Atari 2600+ o tramite rivenditori come Amazon.

Per un'esperienza di gioco migliorata, Atari offre anche un Paddle Pack che include due paddle controller CX30+ e una cartuccia di gioco 4 in 1 per $ 39.99 / £ 29.99.

Il nuovo Atari 2600+ conserva l'aspetto classico del modello originale riducendone dimensioni e peso. Il pannello frontale con venature del legno aggiunge un tocco di nostalgia, completando la robusta plastica nera della console. L'inclusione di dip switch nella parte anteriore consente agli utenti di passare facilmente tra alimentazione, colore, display monocromatico, ripristino del gioco e diverse modalità.

Sul retro della console troverai le porte del controller, la porta HDMI, la porta USB-C per l'alimentazione e gli interruttori di difficoltà. Sebbene il posizionamento delle porte possa essere un po' scomodo, la possibilità di alternare tra il widescreen e la risoluzione originale 4:3 aggiunge autenticità all'esperienza di gioco.

In conclusione, l'Atari 2600+ offre un tocco moderno ai giochi classici, consentendo ai giocatori di rivisitare i loro titoli Atari preferiti. Sebbene esistano difetti di progettazione, la sua compatibilità con le cartucce originali e la possibilità di acquistare giochi aggiuntivi lo rendono un acquisto utile per gli appassionati di giochi retrò.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso riprodurre le cartucce originali dell'Atari 2600 sull'Atari 2600+?

Sì, l'Atari 2600+ è compatibile con le cartucce originali degli anni '1980, permettendoti di rivivere la classica esperienza di gioco.

2. Posso utilizzare controller alternativi con l'Atari 2600+?

Sfortunatamente, l'Atari 2600+ non ha una porta USB per controller alternativi. Il controller joystick in dotazione è il metodo di input principale per la maggior parte dei giochi.

3. Dove posso acquistare l'Atari 2600+?

L'Atari 2600+ può essere preordinato dalla pagina ufficiale dello store Atari 2600+ o tramite rivenditori come Amazon.