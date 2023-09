Nuovo metodo per misurare le distanze delle galassie utilizzando stelle Lyr RR a doppio periodo

By

Gli astronomi hanno proposto un nuovo metodo per misurare accuratamente le distanze delle galassie utilizzando stelle RR Lyr a doppio periodo, che potrebbe aumentare il numero di galassie con distanze precise di oltre 20 volte. Questo metodo elimina la necessità di osservazioni spettroscopiche, rendendolo più efficiente e accessibile.

Le stelle RR Lyr sono variabili pulsanti che hanno più del doppio dell'età del nostro Sole e brillano 100 volte più intensamente. Queste stelle possono essere utilizzate come candele standard per misurare le distanze a causa del rapporto tra il loro periodo di pulsazione e la luminosità. Studiando le stelle RR Lyr a doppio periodo, gli astronomi degli Osservatori Astronomici Nazionali dell'Accademia Cinese delle Scienze hanno trovato un modo per ottimizzare l'errore di distanza delle galassie all'1-2%.

Circa il 5% delle stelle RR Lyr pulsano con più di un periodo e le stelle RR Lyr a doppio periodo sono uniche perché i due periodi sono associati a proprietà stellari come la massa e l'abbondanza degli elementi. Analizzando questi periodi, gli astronomi stabiliscono una relazione periodo-luminosità che è indipendente dall'abbondanza degli elementi, consentendo misurazioni accurate della distanza senza la necessità di osservazioni spettroscopiche.

L'uso di stelle RR Lyr a doppio periodo non solo fornisce distanze affidabili ma anche preziose informazioni sulle abbondanze elementari nelle galassie. Questo nuovo metodo apre opportunità per ottenere misurazioni della distanza ad alta precisione solo dalla fotometria, aumentando significativamente la dimensione del campione di galassie con distanze precise.

In futuro, con l'aiuto del China Space Station Telescope e dell'Osservatorio Vera C. Rubin, si prevede che decine di migliaia di stelle RR Lyr a doppio periodo verranno scoperte nelle galassie vicine. Utilizzando questo metodo di misurazione della distanza, gli astronomi sperano di creare una mappa 3D intuitiva del Gruppo Locale e ottenere una costante di Hubble ad alta precisione.

Questa ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, amplia la nostra comprensione delle distanze delle galassie e fornisce uno strumento prezioso per studiare il vasto universo.

