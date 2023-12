Astronauti della NASA celebrano il Natale in gravità zero

Riassunto: Gli astronauti della NASA a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) trovano modi unici per festeggiare il Natale nonostante la lontananza da casa. Gli astronauti Jasmin Moghbeli, Loral O’Hara, Andreas Mogensen e Satoshi Furukawa si sono riuniti all’interno della ISS per condividere le loro esperienze festive. Hanno partecipato a attività come decorare biscotti e gustarsi un pasto natalizio insieme. La celebrazione ha avuto luogo nel Kibo Lab, con bandiere che rappresentavano le nazioni coinvolte nella ISS, simboleggiando la collaborazione e l’unità dell’esplorazione spaziale.

In un’emozionante dimostrazione di gioia, gli astronauti della NASA hanno festeggiato il Natale in un modo raramente visto sulla Terra. Fluttuando elegantemente in gravità zero, gli astronauti si sono riuniti all’interno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per creare un’atmosfera festosa. Lontani dai loro cari, hanno formato una “famiglia spaziale”, creando ricordi unici che sarebbero stati preziosi per tutta la vita.

Jasmin Moghbeli, uno degli astronauti, ha condiviso immagini affascinanti dei suoi compagni di equipaggio impegnati in attività natalizie. Nonostante la mancanza degli amici e della famiglia a casa, gli astronauti hanno trovato piccoli modi per rendere le vacanze speciali nel loro ambiente straordinario. Più tardi nella giornata, si sono riuniti con entusiasmo per condividere un pasto natalizio e decorare biscotti insieme, trasformando la ISS in un microcosmo di allegria natalizia.

La celebrazione ha avuto luogo nel Kibo Lab, una parte della ISS costruita dall’Agenzia di Esplorazione Aerospaziale del Giappone. Il laboratorio forniva il perfetto sfondo per gli astronauti per catturare l’essenza della loro esperienza natalizia. Al di sopra di loro, le bandiere che rappresentavano le varie nazioni coinvolte nella ISS sventolavano, simboleggiando l’unità e la collaborazione che l’esplorazione spaziale promuove tra i paesi.

Una delle astronauti, Loral O’Hara, ha riflettuto sull’importanza della ISS. Guardando la Terra dallo spazio, hanno acquisito una prospettiva unica che ha suscitato meraviglia e apprezzamento per il nostro pianeta. La ISS costituisce una testimonianza degli sforzi collettivi di individui, nazioni e dell’umanità nel suo insieme. Serve come simbolo di speranza e fonte di ispirazione, non solo per gli astronauti a bordo, ma anche per le persone sulla Terra.

Nonostante questa celebrazione coinvolga astronauti della NASA, la ISS ospita anche i cosmonauti russi, che non sono apparsi nel video natalizio. Tuttavia, questa celebrazione di Natale nello spazio fa pensare a un momento storico del 1984, quando l’astronauta indiano Rakesh Sharma, durante una trasmissione radiofonica in diretta, ha condiviso la sua visione della Terra dallo spazio. La sua risposta, “meglio di tutto il mondo”, è diventata da allora una nota espressione dell’esplorazione spaziale e dell’orgoglio nazionale indiano.

FAQ:

D: Come festeggiano gli astronauti della NASA il Natale sulla ISS?

R: Nonostante la lontananza da casa, gli astronauti della NASA sulla ISS si riuniscono per creare un’atmosfera festosa. Partecipano ad attività come condividere un pasto natalizio e decorare biscotti.

D: Dove si è svolta la celebrazione di Natale sulla ISS?

R: La celebrazione si è svolta nel Kibo Lab, che è una parte della ISS costruita dall’Agenzia di Esplorazione Aerospaziale del Giappone.

D: Cosa rappresentano le bandiere nella ISS?

R: Le bandiere rappresentano le varie nazioni coinvolte nella ISS, simboleggiando la collaborazione e l’unità delle nazioni nell’esplorazione dello spazio.