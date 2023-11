Nuove scoperte svelate durante la missione Lucy della NASA

Durante il recente sorvolo della NASA dell'asteroide Dinkinesh nella fascia principale degli asteroidi, gli scienziati sono rimasti sorpresi nello scoprire che l'asteroide ha una piccola luna che gli orbita attorno. La navicella spaziale Lucy ha catturato un'immagine dell'asteroide e del suo minuscolo compagno quando si trovava a circa 270 miglia di distanza.

L'analisi dei dati e delle immagini trasmesse alla Terra ha confermato che Dinkinesh misura solo circa mezzo miglio di larghezza, mentre la sua luna è solo un decimo di quelle dimensioni. Questa rivelazione si aggiunge alla crescente comprensione delle diverse proprietà e formazioni all’interno della fascia degli asteroidi.

La missione Lucy, lanciata nel 2021, funge da prova generale per lo studio degli asteroidi più grandi ed enigmatici situati vicino a Giove. L'obiettivo è raggiungere il primo di questi asteroidi, noti come asteroidi troiani, entro il 2027 e condurre esplorazioni approfondite per almeno sei anni. L’elenco originale di sette asteroidi è stato ora ampliato a 11 a seguito dell’aggiornamento degli obiettivi scientifici.

Per l'asteroide è stato scelto il nome "Dinkinesh", che significa "sei meraviglioso" nella lingua amarica dell'Etiopia. Questo nome onora anche il famoso scheletro di un antenato umano di 3.2 milioni di anni scoperto in Etiopia negli anni '1970 e noto come Lucy. La navicella spaziale porta lo stesso nome in omaggio a questa scoperta archeologica rivoluzionaria.

La scoperta di una luna attorno a Dinkinesh mette in luce la natura complessa degli asteroidi e il loro potenziale per scoperte sorprendenti. Questa scoperta apre la strada a ulteriori indagini sulla formazione e l’evoluzione di questi corpi celesti. Gli scienziati prevedono che i dati raccolti dalla missione Lucy forniranno preziose informazioni sulla storia e sulla composizione degli asteroidi nella fascia principale degli asteroidi e oltre.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la missione della navicella spaziale Lucy?

La navicella spaziale Lucy è in missione per esplorare gli asteroidi troiani vicino a Giove, fornendo preziose informazioni su questi enigmatici corpi celesti.

2. Quanto è grande l'asteroide Dinkinesh?

Dinkinesh misura circa mezzo miglio di larghezza, rendendolo un asteroide relativamente piccolo all'interno della fascia principale degli asteroidi.

3. Qual è il significato della luna scoperta intorno a Dinkinesh?

La scoperta di una luna attorno a Dinkinesh aggiunge alla nostra conoscenza della complessa struttura dell'asteroide e fornisce ulteriori opportunità per studiare la formazione e l'evoluzione degli asteroidi.

4. Perché l'asteroide si chiama Dinkinesh?

Il nome “Dinkinesh” significa “sei meraviglioso” nella lingua amarica dell’Etiopia ed è anche il nome dato al famoso scheletro dell’antenato umano conosciuto come Lucy. La navicella porta lo stesso nome in omaggio a questa importante scoperta archeologica.