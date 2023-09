L'asteroide precipitato dalla missione Dart della NASA si comporta in modo strano

Un asteroide che è stato intenzionalmente schiantato dalla navicella spaziale Dart della NASA in una missione per alterarne la rotta, ora mostra un comportamento peculiare. La navicella spaziale si è scontrata con l'asteroide Dimorphos nel settembre dello scorso anno come parte di un esperimento per testare la difesa della Terra contro potenziali impatti di asteroidi. Tuttavia, un insegnante e la sua classe che studiano la roccia hanno recentemente scoperto che dopo la collisione essa si è mossa in un modo inaspettato e insolito.

L'asteroide più piccolo, Dimorphos, è in orbita attorno a un asteroide più grande chiamato Didymos. Schiantandosi con successo contro Dimorphos, la missione Dart è stata in grado di cambiare la sua orbita in modo significativo. Dart, che sta per Double Asteroid Redirection Test, ha utilizzato una navicella spaziale delle dimensioni di un frigorifero per entrare in collisione con l'asteroide. Questa collisione aveva lo scopo di determinare se un metodo simile potesse essere utilizzato per alterare la rotta di un pericoloso asteroide diretto verso la Terra.

Tuttavia, un gruppo di bambini e il loro insegnante, Jonathan Swift, della Thacher School in California, hanno fatto una scoperta sorprendente utilizzando il telescopio scolastico. Hanno scoperto che l'orbita di Dimorphos ha continuato a rallentare dopo l'impatto, il che non era quello che ci si aspettava. Questa scoperta è stata presentata in una riunione dell’American Astronomical Society e probabilmente influenzerà qualsiasi futura missione di reindirizzamento degli asteroidi da parte della NASA.

Una possibile spiegazione per il cambiamento in corso nell'orbita dell'asteroide è che l'impatto abbia causato il lancio di materiale, comprese grandi rocce, sulla superficie dell'asteroide e alla fine ricaduto, alterando ulteriormente la sua orbita. L'Agenzia spaziale europea sta pianificando di lanciare una missione chiamata Hera nel 2026 per studiare Dimorphos e potenzialmente rivelare maggiori informazioni sul suo comportamento dopo la collisione.

In conclusione, la collisione della missione Dart della NASA con l'asteroide Dimorphos ha portato a cambiamenti inaspettati nell'orbita dell'asteroide. Ulteriori studi e missioni, come l’imminente missione Hera, aiuteranno gli scienziati a comprendere meglio e potenzialmente a mitigare i rischi degli impatti degli asteroidi sulla Terra.

Fonte:

– Articolo originale: “L’asteroide lascia una mega scia di polvere dopo l’incidente della Nasa” di BBC News

– Articolo originale: “La missione della NASA ha cambiato con successo il percorso dell’asteroide” di BBC News

Definizione:

– Asteroide: un piccolo oggetto roccioso che orbita attorno al Sole

– Meteora: un asteroide che brucia nell'atmosfera terrestre

– Vesta: uno dei più grandi asteroidi conosciuti con un diametro di 530 km (330 miglia)