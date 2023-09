Assassin's Creed: Black Flag temporaneamente non disponibile su Steam

By

Il popolare gioco Assassin's Creed: Black Flag è inaspettatamente scomparso di recente dal negozio Steam, scatenando voci su un remake o un'uscita a sorpresa. Ubisoft ha però chiarito che la rimozione non era intenzionale ed era dovuta a un problema tecnico. I team di Ubisoft stanno lavorando attivamente per risolvere il problema e rendere nuovamente il gioco disponibile per l'acquisto.

Assassin's Creed 4: Black Flag, pubblicato 10 anni fa, rimane uno dei migliori della serie. Ha ricevuto grandi elogi per la sua grafica meravigliosa, il gameplay divertente e il coinvolgente mondo aperto a tema pirata. Naturalmente, i fan del gioco hanno espresso interesse per un potenziale remake.

All'inizio di quest'anno, un rapporto di Kotaku suggeriva che un remake di Black Flag fosse già in lavorazione presso Ubisoft. Tuttavia, se il progetto esiste, probabilmente è ancora nelle prime fasi di sviluppo. Oltre alla possibilità di un remake, Ubisoft sta anche continuando a sviluppare Skull and Bones, un gioco di pirateria multiplayer che ha avuto origine dalle meccaniche di combattimento navale di Black Flag.

Anche se la rimozione di Black Flag da Steam potrebbe aver suscitato la speranza di un annuncio importante, Ubisoft ha chiarito che non è così. Il problema tecnico che ha portato all'indisponibilità del gioco non è correlato a eventuali versioni pianificate o remake. I fan dovranno attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Ubisoft riguardo alla disponibilità di Assassin's Creed: Black Flag su Steam.

