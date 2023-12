ASRock presenta la scheda madre economica Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi

ASRock ha appena lanciato l’impressionante scheda madre Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi, offrendo agli utenti un’opzione conveniente ma ad alte prestazioni. Con un prezzo di $199,99, questa scheda madre si rivolge a coloro che hanno un budget limitato ma non vogliono rinunciare alla qualità. Con un design elegante e funzionalità avanzate, è la scelta ideale sia per i giocatori che per i professionisti.

Design e funzionalità

La scheda madre Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi vanta un design nero accattivante con un sottile motivo grigio, rendendola una scelta versatile che si integra perfettamente con qualsiasi configurazione. Offre tre socket M.2, sei porte SATA e otto porte USB, inclusa una porta Type-C ultraveloce da 20 Gbps. Inoltre, i socket M.2 PCI Express 4.0 migliorano la velocità e l’efficienza del dispositivo. Inoltre, la scheda madre include LAN Killer 2.5GbE e Wi-Fi 6E di Intel, garantendo una connettività internet affidabile e ad alta velocità.

Prestazioni e compatibilità

Una delle caratteristiche distintive di questa scheda madre è il supporto alla memoria DDR5 fino a un impressionante 7800 OC. Con una frequenza di 6000-6400 DDR5 che rappresenta l’intervallo di prestazioni ottimali, gli utenti possono sperimentare velocità ultraveloci e multitasking fluido. Inoltre, la scheda madre offre ampio spazio per personalizzazioni e aggiornamenti futuri, grazie a vari connettori per ventilatori e pompe, numerosi connettori USB e uno slot PCIe 5.0 x16.

Audio e connettività

La scheda madre ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi è dotata di una soluzione audio robusta con il codec Realtek ALC897, offrendo un suono chiaro e coinvolgente per esperienze di gioco e multimediali. Include anche una scheda Wi-Fi 6E per la connettività wireless. Sebbene possa mancare alcune funzionalità premium presenti nei modelli più costosi, è comunque un’ottima opzione per coloro che hanno un budget limitato.

Sommario

La nuova scheda madre economica Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi di ASRock arriva sul mercato offrendo agli utenti una combinazione eccezionale di prestazioni e convenienza. Con il suo design elegante, le funzionalità avanzate e la compatibilità con i processori più recenti di Intel, questa scheda madre offre prestazioni impressionanti a un prezzo ragionevole.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è il prezzo della scheda madre ASRock Phantom Gaming Z790 Lightning Wi-Fi?

R: La scheda madre ha un prezzo di $199,99, rendendola un’opzione conveniente.

D: La scheda madre supporta la memoria DDR5?

R: Sì, la scheda madre supporta la memoria DDR5 fino a un incredibile 7800 OC.

D: Quali opzioni di connettività offre la scheda madre?

R: La scheda madre offre numerosi socket M.2, porte SATA, porte USB e include LAN Killer 2.5GbE e Wi-Fi 6E di Intel per una connettività internet veloce e affidabile.

D: La scheda madre può ospitare aggiornamenti futuri?

R: Sì, la scheda madre offre vari connettori per ventilatori e pompe, connettori USB e slot di espansione, consentendo agli utenti di personalizzare e aggiornare i propri sistemi in futuro.

D: Ci sono miglioramenti audio inclusi?

R: La scheda madre dispone del codec Realtek ALC897, assicurando un audio chiaro e coinvolgente per il gioco e la fruizione dei media.

D: La scheda madre ha funzionalità premium?

R: Sebbene possa mancare alcune funzionalità premium presenti nei modelli di fascia alta, offre comunque un pacchetto eccezionale a un prezzo conveniente.