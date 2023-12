I binari ferroviari abbandonati potrebbero essere trasformati in piste ciclabili e pedonali

Una recente inchiesta ha chiesto se il treno corre ancora lungo Stratford Road/US 158 e se le linee ferroviarie abbandonate potrebbero essere trasformate in piste ciclabili e percorsi pedonali. La risposta è no, perché i treni non utilizzano quei binari da molti anni. Tuttavia, le compagnie ferroviarie raramente rinunciano ai loro diritti di passaggio.

Ben Woeber, coordinatore ciclistico e pedonale del Dipartimento dei trasporti della città di Winston-Salem, ha fatto luce sulla questione. Secondo Woeber, anche se la linea ferroviaria potrebbe essere inattiva, la Norfolk Southern non l'ha ufficialmente abbandonata. Pertanto, al momento non vi è alcuna possibilità di seguire un percorso lungo tale percorso. Ha messo a confronto questo con l'esperienza che la città ha avuto con NCDOT Rail e Long Branch Trail, dove NCDOT Rail è stato un partner cooperativo nello sviluppo di un percorso lungo il corridoio ferroviario. Sono in corso progetti per estendere ulteriormente questo percorso.

La città riconosce il valore dei progetti ferroviari, ma è in grado di portarli avanti solo quando c'è un'agenzia ferroviaria disponibile come partner. Sfortunatamente, nel caso della linea ferroviaria Stratford Road/US 158, attualmente non esiste alcuna partnership di questo tipo.

Tuttavia, il concetto di riutilizzare i binari ferroviari abbandonati in piste pedonali e ciclabili sta guadagnando popolarità in tutto il paese. Le comunità stanno realizzando il potenziale e i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questi corridoi inutilizzati. Trasformandoli in sentieri, creano spazi sicuri e piacevoli in cui le persone possono camminare, correre o andare in bicicletta a proprio piacimento. Questi sentieri spesso collegano quartieri diversi, forniscono percorsi di trasporto alternativi e promuovono uno stile di vita attivo e sano.

Anche se la specifica linea ferroviaria in questione potrebbe non essere disponibile per essere riconvertita al momento, molte altre comunità hanno implementato con successo progetti di binari ferroviari. Attraverso la collaborazione tra le autorità cittadine, le agenzie ferroviarie e le organizzazioni comunitarie, questi progetti possono diventare realtà, offrendo una serie di opportunità ricreative e di trasporto sia ai residenti che ai visitatori.