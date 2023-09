Confronto tra il portachiavi iCloud di Apple e le passkey di Google: qual è il migliore?

By

Nel mondo della gestione delle password sono emersi due principali contendenti: il portachiavi iCloud di Apple e le passkey di Google. Entrambi offrono metodi di autenticazione senza password che mirano a semplificare l'esperienza dell'utente e migliorare la sicurezza. Ma quale è meglio? Diamo uno sguardo più da vicino.

Il portachiavi Apple iCloud è una funzionalità introdotta da Apple in iOS 16 e macOS 13. Consente agli utenti di accedere ad app e siti Web senza utilizzare password. Per l'autenticazione viene invece utilizzata una passkey memorizzata sul dispositivo e protetta da Face ID o Touch ID. Il portachiavi iCloud può anche compilare automaticamente le informazioni dell'utente quando accedi a siti Web o app. Le passkey vengono sincronizzate su tutti i dispositivi su cui è stato effettuato l'accesso con l'ID Apple dell'utente e sono crittografate nel portachiavi iCloud.

D'altra parte, le passkey di Google sono alternative semplici e sicure alle password. Gli utenti possono accedere al proprio Account Google utilizzando la scansione del volto, l'impronta digitale o il blocco dello schermo del dispositivo. Le passkey possono essere condivise tra dispositivi Android e Chrome utilizzando Google Password Manager.

Sia il portachiavi iCloud di Apple che le passkey di Google utilizzano chiavi crittografiche anziché password, offrendo un'esperienza utente più sicura e proteggendo da attacchi di phishing e hacking. Si basano sul meccanismo di blocco dello schermo del dispositivo, come sensori biometrici o PIN, per verificare l'identità dell'utente. Inoltre, entrambi sincronizzano le passkey tra i dispositivi associati all'account dell'utente.

Tuttavia, ci sono alcune differenze tra i due. Le passkey Apple si basano sullo standard del settore WebAuthn, mentre le passkey Google utilizzano un'estensione proprietaria di WebAuthn. Ciò significa che alcuni siti Web e app potrebbero supportare le passkey Apple ma non le passkey Google o viceversa. Inoltre, le passkey Apple consentono agli utenti di accedere con un codice QR o una chiave di sicurezza esterna su dispositivi non associati, cosa non disponibile con le passkey Google.

Sebbene le chiavi di accesso offrano un metodo di autenticazione più semplice e sicuro, esistono ancora alcune preoccupazioni. Affidarsi esclusivamente alle passkey significa che, se si verifica un problema tecnico, gli utenti potrebbero essere bloccati fuori dai propri account. Questo è il motivo per cui alcuni utenti preferiscono utilizzare gestori di password di terze parti, che archiviano e generano in modo sicuro password complesse. I gestori di password offrono anche la comodità di inserire le password per gli utenti.

In conclusione, la scelta tra il portachiavi iCloud di Apple e le passkey di Google dipende dalle preferenze personali e dallo stile di vita tecnologico. Gli utenti fedeli ad Apple o Google potrebbero preferire attenersi alle rispettive opzioni. Tuttavia, per coloro che cercano più funzionalità e sono disposti a investire in un gestore di password, le opzioni di terze parti potrebbero essere la strada da percorrere.

