L'intelligenza artificiale aiuta nell'analisi dei pollini e dei cambiamenti ambientali

Gli scienziati stanno utilizzando una combinazione di imaging rapido e intelligenza artificiale per analizzare i pollini e ottenere informazioni sui cambiamenti ambientali attuali e storici. I granelli di polline di diverse specie vegetali hanno forme uniche che possono essere identificate e analizzate per comprendere la composizione vegetale di periodi di tempo specifici, potenzialmente risalenti a milioni di anni fa. Tuttavia, il metodo tradizionale di conteggio manuale dei tipi di polline utilizzando un microscopio ottico richiede molto tempo.

I ricercatori dell’Università di Exeter e dell’Università di Swansea stanno ora utilizzando tecnologie come la citometria a flusso per immagini e l’intelligenza artificiale per sviluppare un sistema in grado di identificare e classificare il polline in modo rapido e accurato. Questo sistema non solo aiuta a costruire una comprensione più completa della flora del passato, ma ha anche il potenziale per fornire letture dei pollini più accurate nell'ambiente odierno, a beneficio delle persone con raffreddore da fieno.

Il team ha già utilizzato il sistema per analizzare rapidamente una fetta di sedimento lacustre risalente a 5,500 anni fa e classificare oltre un migliaio di granuli di polline in meno di un’ora, un compito che avrebbe richiesto fino a otto ore con i metodi tradizionali. Il sistema combina la citometria a flusso per immagini per acquisire immagini del polline e una forma unica di intelligenza artificiale basata sull’apprendimento profondo per identificare diversi tipi di polline, anche con campioni imperfetti.

I ricercatori mirano a perfezionare e lanciare ulteriormente il sistema in futuro ed espandere le sue applicazioni per studiare il polline delle graminacee, che è una delle principali sostanze irritanti per chi soffre di raffreddore da fieno. Comprendendo quali pollini sono prevalenti in momenti specifici, la previsione dei pollini potrebbe essere migliorata, consentendo alle persone con raffreddore da fieno di pianificare e ridurre la propria esposizione.

Questo approccio innovativo che combina imaging, intelligenza artificiale e analisi dei pollini ha il potenziale per gettare nuova luce sulla biodiversità, sui cambiamenti climatici e sul rilevamento degli allergeni in diversi ambienti.

Fonte: Università di Exeter

– "Classificazione deduttiva automatizzata dei pollini nei campioni ambientali tramite l'apprendimento profondo esplorativo e la citometria a flusso per immagini", New Phytologist (2023).