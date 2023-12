Il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito si prepara a rimuovere la diga Elizabeth, creando opportunità per i diportisti e i pesci

Il Corpo degli Ingegneri dell’Esercito si sta preparando per la demolizione della vecchia diga Elizabeth nel 2024. Sebbene si prevede che la rimozione della diga migliorerà la navigazione commerciale sul fiume, ci sono preoccupazioni per il suo impatto sugli habitat dei pesci. Per mitigare potenziali disagi, il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito ha utilizzato un'enorme gru per depositare secchi di roccia nel fiume Monongahela vicino a Elizabeth Borough.

Lo scopo principale di questo progetto è compensare la perdita dell'effetto tailwater causata dalla rimozione della diga. L’assenza della diga aprirà chilometri di fiume alla nautica da diporto, ad attività ricreative e al passaggio senza ostacoli dei pesci. Secondo Kristina Shultz, biologa del Corpo degli Ingegneri dell'Esercito degli Stati Uniti, la rimozione della diga andrà a beneficio di una varietà di specie di pesci come walleye, bass e muskie.

La roccia depositata creerà barriere coralline, fornendo habitat essenziali per i pesci della zona, in particolare durante la stagione della deposizione delle uova. Questa iniziativa non è esclusiva della diga Elizabeth; ci saranno un totale di 73 barriere coralline in cinque segmenti da Braddock a Charleroi. Questo sviluppo non è entusiasmante solo per i pesci ma anche per i diportisti e gli utenti ricreativi del basso fiume Monongahela, poiché migliorerà la loro esperienza sull’acqua.

Quando i diportisti si avventurano nel fiume Monongahela, dovranno essere consapevoli di queste barriere rocciose. Alcune aree avranno una distanza inferiore di circa tre piedi. Si consiglia ai diportisti di prestare attenzione attorno a queste strutture e di consultare le carte di navigazione disponibili sul sito LRP per una navigazione sicura.

Con la rimozione anticipata della diga Elizabeth, il Corpo degli Ingegneri dell'Esercito sta cercando di trovare un equilibrio tra il miglioramento della navigazione commerciale e la conservazione degli habitat ittici. Questo progetto apre nuove opportunità sia ai diportisti che alla vita marina fluviale, garantendo un ecosistema vivace e sostenibile sul fiume Monongahela.