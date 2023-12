I residenti di Amherst cercano trasparenza nel processo di bilancio

I residenti di Amherst chiedono una maggiore trasparenza nel processo di bilancio della città per il 2024 dopo essersi sentiti colti di sorpresa da un significativo aumento del prelievo fiscale quest'anno. Il consiglio comunale ha approvato un aumento delle tasse dell’11.4%, che secondo alcuni residenti avrà un impatto sostanziale sulle loro finanze, soprattutto perché il costo dei beni e dei servizi essenziali continua ad aumentare.

Il supervisore della città Brian Kulpa difende la decisione, affermando che l'aumento fiscale proposto è stato reso pubblico a metà settembre e che la città ha pubblicato online le sue bozze di bilancio, oltre a tenere numerose udienze pubbliche, prima di votare per annullare il prelievo fiscale statale.

Tuttavia, i critici sostengono che si sarebbe dovuto fare di più per informare i residenti e coinvolgerli nel processo decisionale sul bilancio. In risposta alla reazione negativa, il consigliere Shawn Lavin ha proposto una risoluzione per consolidare il processo di bilancio della città nel codice cittadino. La risoluzione richiederebbe la creazione di una panoramica del bilancio del cittadino, un documento riassuntivo in linguaggio semplice che dettaglia le spese in conto capitale specifiche e delinea come i residenti possono partecipare al processo.

La città attualmente ha un comitato bipartisan per la revisione del bilancio che comprende sia residenti che legislatori. Kulpa afferma che le attuali pratiche della città sono in linea con la risoluzione proposta, sottolineando che le informazioni sul bilancio continueranno ad essere rilasciate e discusse nelle udienze pubbliche.

Le entrate fiscali aggiuntive derivanti dall’aumento finanzieranno vari progetti, tra cui un progetto di luci a LED da 33 milioni di dollari, posti di lavoro vacanti nel dipartimento di polizia e investimenti in nuove autostrade e veicoli della polizia. Queste spese mirano a far fronte ai deficit precedenti e a prepararsi per le sfide future.

Kulpa spera che il progetto dell'illuminazione stradale generi risparmi entro il prossimo anno, riducendo in definitiva il peso sui portafogli dei residenti nel 2025. Riconosce che raggiungere questo obiettivo richiederà uno sforzo continuo.

La risoluzione di Lavin sarà presentata alla prossima riunione del consiglio comunale, e si prevede che nel nuovo anno seguiranno un'udienza pubblica e una votazione. Il successo della proposta dipenderà dal sostegno della comunità, e Lavin sta mobilitando i residenti attraverso una petizione, sottolineando la necessità di questo cambiamento necessario nel processo di bilancio della città.