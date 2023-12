Le ossa nasali uniche delle foche artiche consentono la sopravvivenza al freddo

È stato scoperto un affascinante adattamento nelle foche artiche che le aiuta a sopravvivere in ambienti gelidi. I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno scoperto che le foche artiche hanno ossa nasali altamente complesse, che aiutano a conservare il calore e l’umidità.

Similmente ad altri animali e agli esseri umani, le foche artiche possiedono ossa nasali sottili e porose conosciute come maxilloturbinati o conca nasale. Queste ossa sono coperte da uno strato di tessuto e hanno una struttura labirintica unica. Quando l'aria entra nei passaggi nasali, scorre prima attraverso i maxilloturbinati, consentendo ai tessuti circostanti di riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga i polmoni. Quando espirano, l'aria segue lo stesso percorso, intrappolando calore e umidità e impedendone la perdita.

La complessità della struttura ossea nasale influisce direttamente sulla sua efficienza. È stato scoperto che gli animali che risiedono in ambienti freddi e secchi, come la renna artica, hanno maxilloturbinati più intricati rispetto agli animali che vivono in climi più caldi.

In uno studio innovativo, gli scienziati hanno utilizzato scansioni TC per esaminare le ossa nasali delle foche barbute e delle foche monache del Mediterraneo. Sebbene entrambe le specie mostrassero strutture complesse, le ossa nasali della foca barbuta erano significativamente più dense e complesse di quelle descritte in precedenza. Per valutare l'efficacia della loro progettazione, è stata utilizzata la modellazione computerizzata per misurare la quantità di energia persa sotto forma di calore durante i processi fisici.

I risultati hanno mostrato che a temperature di -30°C e 10°C (-22°F e 50°F), la foca barbuta superava la foca monaca mediterranea nel conservare calore e umidità. Per ogni respiro a -30°C, la foca monaca perde 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua rispetto alla foca barbuta. Anche a 10°C la foca monaca ha subito una perdita di calore e umidità circa 1.5 volte maggiore rispetto alla foca artica.

Questo straordinario adattamento dimostra la straordinaria capacità della foca barbuta di prosperare nelle dure condizioni artiche. Come osserva Signe Kjelstrup dell'Università norvegese di Scienza e Tecnologia, l'evoluzione della complessa struttura delle ossa nasali ha permesso alle foche di sopravvivere e prosperare nel loro ambiente estremo.