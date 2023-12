Un nuovo studio rileva che le ossa nasali delle foche artiche sono adattate al freddo estremo

Riepilogo: Un recente studio condotto da ricercatori dell'Università di Cambridge ha rivelato che le foche artiche hanno sviluppato ossa intricate e labirintiche nei loro nasi per far fronte alle condizioni di freddo estremo nel loro habitat. Queste ossa, chiamate maxilloturbinate o conca nasale, hanno una struttura complessa che consente ai tessuti circostanti di riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga i polmoni, prevenendo così la perdita di calore. Lo studio ha confrontato le ossa nasali della foca barbuta, che si trova comunemente nell’Artico, con quelle della foca monaca del Mediterraneo. I risultati hanno mostrato che le ossa nasali della foca barbuta erano più dense e complesse di quelle osservate in precedenza. Utilizzando un modello computerizzato, i ricercatori hanno dimostrato che la foca barbuta era significativamente più efficiente nel trattenere il calore e l’umidità rispetto alla foca monaca del Mediterraneo sia a temperature di -30°C che di 10°C.

Nell'articolo originale, l'attenzione si concentrava sul confronto delle strutture delle ossa nasali tra diverse specie di foche e su come questi adattamenti aiutano a conservare il calore e l'umidità. Nel nuovo articolo, l’enfasi si sposta verso la scoperta di un nuovo adattamento nelle foche artiche che consente loro di sopravvivere nelle dure condizioni artiche. Il titolo del nuovo articolo evidenzia questa constatazione.

L’Artico è noto per le sue temperature gelide e l’ambiente difficile, e la capacità di adattamento dei suoi abitanti è fondamentale per la sopravvivenza. Lo studio condotto dall’Università di Cambridge fa luce sullo straordinario processo evolutivo che ha portato alla creazione delle intricate ossa nasali delle foche artiche.

I ricercatori hanno utilizzato scansioni TC per esaminare le ossa nasali sia della foca barbuta che della foca monaca del Mediterraneo. Mentre entrambe le specie mostravano complesse strutture ossee nasali, la foca barbuta aveva le ossa più elaborate e intricate mai osservate. Questa complessità consente una superficie più ampia, massimizzando la ritenzione del calore e la conservazione dell'umidità.

Per comprendere ulteriormente l’efficienza di questi adattamenti, i ricercatori hanno utilizzato un modello computerizzato per confrontare la perdita di calore e umidità tra le due specie di foche a temperature variabili. I risultati hanno mostrato che la foca barbuta era di gran lunga superiore nel conservare il calore e l’umidità rispetto alla foca monaca del Mediterraneo.

Questi risultati evidenziano la notevole resilienza e adattabilità delle foche artiche, poiché hanno sviluppato caratteristiche anatomiche specifiche per combattere il freddo estremo. Le intricate ossa nasali forniscono un vantaggio cruciale nel trattenere il calore e l'umidità, consentendo a queste foche di prosperare nel duro ambiente artico.

Comprendere questi adattamenti può aiutare i ricercatori a ottenere preziose informazioni sulla complessità degli ecosistemi artici e sui modi in cui gli organismi si sono adattati per sopravvivere in condizioni così estreme. Sottolinea inoltre l'importanza di preservare questi ambienti unici per garantire la continua esistenza di queste specie straordinarie.