Le esclusive ossa nasali delle foche artiche consentono la termoregolazione nei climi gelidi

È stato scoperto un affascinante adattamento nelle foche artiche per aiutarle a stare al caldo in ambienti ghiacciati: intricate ossa nasali che ricordano un labirinto. Queste ossa, note come maxilloturbinati o conca nasale, sono presenti in molti uccelli e mammiferi, compreso l'uomo, e sono coperte da uno strato di tessuto. Matthew Mason dell'Università di Cambridge spiega che queste ossa nasali assumono la forma di pergamene o strutture ramificate, che aumentano la superficie e migliorano la loro efficacia nel riscaldare e umidificare l'aria inalata prima che raggiunga i polmoni.

È interessante notare che la complessità dei maxilloturbinati varia tra i diversi animali a seconda del loro habitat e delle condizioni ambientali. Gli animali che vivono in regioni fredde e secche, come la renna artica, tendono ad avere ossa nasali più complesse rispetto a quelli che vivono in climi più caldi. Mason e il suo team hanno recentemente condotto uno studio sulle foche artiche per comprendere la natura dei loro maxilloturbinati e la loro funzione termoregolatrice.

Utilizzando le scansioni TC delle foche barbute trovate nelle foche monache dell'Artico e del Mediterraneo, i ricercatori hanno osservato che le ossa nasali delle foche barbute erano eccezionalmente complesse e dense, superando qualsiasi descrizione precedente. Il team ha quindi utilizzato un modello computerizzato per analizzare la capacità delle guarnizioni di trattenere il calore e l'umidità sia a -30°C che a 10°C (-22°F e 50°F). I risultati sono stati notevoli.

Rispetto alla foca monaca del Mediterraneo, la foca barbuta ha dimostrato una perdita di calore e acqua per respiro significativamente inferiore a entrambe le temperature. A -30°C la foca monaca ha perso 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua della foca barbuta, mentre a 10°C ha perso circa 1.5 volte di più. Significativamente, questi risultati evidenziano il ruolo cruciale della complessa struttura ossea nasale nel consentire alle foche artiche di adattarsi e sopravvivere nel loro ambiente estremo.

Il dottor Signe Kjelstrup, dell’Università norvegese di scienza e tecnologia, sottolinea che l’elaborata struttura dell’osso nasale si è evoluta per rendere possibile la vita nell’Artico. Lo studio contribuisce alla nostra comprensione di come gli animali hanno sviluppato notevoli adattamenti per prosperare in climi rigidi.