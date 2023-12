Le intricate ossa nasali degli Arctic Seals: un notevole adattamento per la sopravvivenza nel freddo estremo

By

Riepilogo: Ricerche recenti rivelano che le foche artiche possiedono strutture ossee nasali uniche che le aiutano a resistere alle temperature gelide dei loro habitat ghiacciati. Le intricate ossa simili a labirinti, note come maxilloturbinati o concha nasale, consentono alle foche di trattenere calore e umidità mentre respirano. La complessità di queste strutture gioca un ruolo cruciale nel garantire la sopravvivenza delle foche nel loro ambiente freddo e secco.

Le foche artiche, proprio come altri animali che abitano le regioni fredde, hanno sviluppato adattamenti specializzati per far fronte a condizioni estreme. Matthew Mason e un team di ricercatori dell'Università di Cambridge hanno condotto uno studio confrontando le ossa nasali della foca barbuta (Erignathus barbatus), comunemente presente nell'Artico, con quelle della foca monaca del Mediterraneo (Monachus monachus). Le scansioni TC hanno rivelato che mentre entrambe le specie possedevano maxilloturbinati intricati, le foche barbute mostravano ossa nasali significativamente più dense e complesse.

La forma e la complessità delle ossa nasali contribuiscono alla loro funzionalità. Mentre l'aria passa attraverso i maxilloturbinati, i tessuti che li circondano riscaldano e umidificano l'aria prima che raggiunga i polmoni delle foche. Durante l'espirazione, viene seguito lo stesso percorso, intrappolando efficacemente calore e umidità.

Sono stati condotti esperimenti di modellazione computerizzata per misurare l'efficienza delle guarnizioni nel trattenere calore e umidità a temperature di -30°C (-22°F) e 10°C (50°F). Il gruppo di ricerca ha scoperto che per respiro a -30°C, la foca monaca mediterranea perde 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua rispetto alla foca barbuta. Allo stesso modo, a 10°C, la foca monaca ha perso circa 1.5 volte più calore e acqua rispetto alla sua controparte artica.

Gli scienziati ritengono che la complessità e la densità dei maxilloturbinati nelle foche barbute si siano evolute come un notevole adattamento al duro ambiente artico. Le intricate strutture delle ossa nasali consentono alle guarnizioni di conservare calore e umidità preziosi che altrimenti andrebbero persi. Signe Kjelstrup dell'Università norvegese di scienza e tecnologia spiega che questa struttura complessa è cruciale per la sopravvivenza delle foche nell'Artico.

In conclusione, la scoperta delle strutture ossee nasali particolarmente intricate delle foche artiche fa luce sui notevoli adattamenti che consentono a questi animali di prosperare in condizioni di freddo estremo. Comprendere i meccanismi alla base della ritenzione di calore e umidità può contribuire a ulteriori ricerche sugli adattamenti degli animali agli ambienti estremi e ispirare potenziali applicazioni nella tecnologia umana.