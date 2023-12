Foche artiche: maestri dell'adattamento al freddo estremo

Riepilogo: le foche artiche hanno sviluppato una caratteristica anatomica unica che le aiuta a rimanere al caldo a temperature gelide. Le loro intricate ossa nasali, note come maxilloturbinati o concha nasale, si sono evolute in forme complesse che migliorano la loro capacità di trattenere calore e umidità. Questo adattamento è cruciale per la loro sopravvivenza nel duro ambiente artico.

Le foche artiche, come molti altri animali, hanno ossa nasali che ricordano pergamene o rami. Quando inspirano, l'aria scorre attraverso queste ossa, permettendo ai tessuti circostanti di riscaldarla e umidificarla prima di raggiungere i polmoni. Durante l'espirazione, l'aria segue lo stesso percorso, intrappolando calore e umidità per prevenirne la perdita.

Un team di ricercatori dell'Università di Cambridge ha studiato le ossa nasali della foca barbuta e della foca monaca del Mediterraneo. Scoprirono che la foca barbuta possedeva le ossa nasali più complesse e dense mai osservate. Queste strutture complesse consentono alla foca barbuta di trattenere meglio il calore e l'umidità rispetto alla foca monaca.

Per quantificare l'efficacia delle ossa nasali delle foche, i ricercatori hanno condotto simulazioni al computer. I risultati hanno mostrato che a -30°C (-22°F), la foca monaca mediterranea perde 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua per respiro rispetto alla foca barbuta. Allo stesso modo, a 10°C (50°F), la foca monaca perdeva ancora molto più calore e acqua rispetto alla sua controparte artica.

La complessità dei maxilloturbinati nelle foche artiche è un notevole adattamento evolutivo che consente loro di prosperare in condizioni gelide. Questa ricerca fornisce ulteriori prove di come gli animali in ambienti estremi abbiano sviluppato caratteristiche specializzate per garantire la loro sopravvivenza.

Signe Kjelstrup, scienziato dell'Università norvegese di scienza e tecnologia, afferma che l'intricata struttura dei maxilloturbinati nelle foche artiche si è evoluta specificamente per consentire la vita nell'Artico. I risultati di questo studio fanno luce sulla notevole resilienza e adattabilità della fauna selvatica artica.