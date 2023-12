Adattamento delle foche artiche: come le complesse ossa nasali le aiutano a sopravvivere al freddo

Sommario:

Le foche artiche hanno sviluppato un notevole adattamento per resistere alle temperature gelide: intricate ossa nasali che le aiutano a trattenere il calore. Precedenti ricerche hanno dimostrato che numerosi uccelli e mammiferi possiedono ossa nasali sottili e porose chiamate maxilloturbinati o conca nasale. Mentre l’aria passa attraverso queste strutture, i tessuti circostanti riscaldano e umidificano l’aria prima che raggiunga i polmoni e, durante l’espirazione, lo stesso percorso impedisce al calore e all’umidità di fuoriuscire. La complessità di queste ossa nasali è correlata all'efficienza del processo. Tuttavia, un recente studio condotto da Matthew Mason e dal suo team presso l’Università di Cambridge rivela che le foche artiche, in particolare le foche barbute, possiedono i maxilloturbinati più complessi mai osservati.

Utilizzando le scansioni TC, i ricercatori hanno confrontato le ossa nasali delle foche barbute con quelle delle foche monache del Mediterraneo. I risultati hanno mostrato che le foche barbute avevano ossa nasali più dense e intricate, indicando una struttura altamente evoluta per la ritenzione del calore e dell’umidità. Sono stati poi utilizzati modelli computerizzati per valutare la capacità delle guarnizioni di conservare calore e umidità a temperature di -30°C e 10°C (-22°F e 50°F). Si è scoperto che le foche barbute superavano significativamente le prestazioni delle foche monache a entrambe le temperature, perdendo meno calore e acqua per respiro.

Questo adattamento è cruciale per la sopravvivenza delle foche artiche nei loro habitat gelidi. Permette loro di prosperare in ambienti freddi e secchi, dove altre specie lottano per conservare il calore e l’umidità. Signe Kjelstrup dell'Università norvegese di scienza e tecnologia afferma che la complessa struttura dell'osso nasale si è evoluta appositamente per rendere possibile la vita nell'Artico.

Questa ricerca fa luce sugli straordinari adattamenti delle foche artiche e approfondisce la nostra comprensione di come gli animali si adattano agli ambienti estremi. Sottolinea inoltre l'importanza di studiare le creazioni della natura per ottenere conoscenze che potrebbero essere applicabili a vari campi, come la biomimetica e l'ingegneria della termoregolazione.