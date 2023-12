Le foche artiche si adattano al freddo estremo grazie alle complesse ossa nasali

Riepilogo: Le foche artiche hanno sviluppato un notevole adattamento per sopravvivere nei climi gelidi: intricate ossa nasali che aiutano a mantenere il calore e l'umidità all'interno dei loro corpi. I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno scoperto che le foche artiche, come la foca barbuta, hanno le ossa nasali più complesse mai descritte. Queste ossa labirintiche, note come maxilloturbinati o concha nasale, consentono alle foche di riscaldare e umidificare l'aria che inspirano prima che raggiunga i polmoni. La struttura complessa delle ossa nasali aumenta la superficie, rendendole più efficienti nel trattenere il calore e l’umidità. In confronto, gli animali che vivono in climi più caldi hanno ossa nasali meno complesse. Un modello computerizzato ha rivelato che a temperature estreme, le foche barbute perdevano molto meno calore e acqua rispetto alla foca monaca del Mediterraneo, evidenziando l’efficacia della loro struttura ossea nasale. Questa ricerca suggerisce che le complesse ossa nasali si sono evolute appositamente per consentire alle foche artiche di sopravvivere nel loro ambiente estremo.

Le foche artiche hanno sviluppato un adattamento unico per resistere alle dure condizioni dei loro habitat ghiacciati. Secondo un recente studio condotto da scienziati dell’Università di Cambridge, queste foche possiedono ossa nasali incredibilmente intricate che aiutano a mantenere la temperatura corporea.

Queste ossa nasali specializzate, chiamate maxilloturbinati o concha nasale, assomigliano a una struttura labirintica. Mentre le foche inspirano, l'aria passa attraverso i maxilloturbinati, consentendo ai tessuti circostanti di riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga i polmoni. Durante l'espirazione, l'aria segue lo stesso percorso, intrappolando efficacemente calore e umidità per prevenirne la perdita.

La complessità della struttura ossea nasale gioca un ruolo cruciale nella sua efficienza. Gli animali che risiedono in climi freddi e secchi, come la renna artica, vantano maxilloturbinati più complessi rispetto a quelli che vivono nelle regioni più calde.

I ricercatori hanno recentemente condotto scansioni TC su una foca barbuta, diffusa nell’Artico, nonché su una foca monaca del Mediterraneo. Mentre entrambe le specie esibivano ossa nasali complesse, la foca barbuta possedeva ossa nasali più dense e complesse di qualsiasi altra documentata in precedenza. Questa complessità consente alla foca barbuta di trattenere una maggiore quantità di calore e umidità.

Gli scienziati hanno utilizzato un modello computerizzato per misurare l'energia persa sotto forma di calore durante i processi fisici. Confrontando la perdita di calore e acqua di entrambe le foche a temperature di -30°C e 10°C, hanno scoperto che la foca monaca mediterranea perdeva 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua per respiro rispetto alla foca barbuta. La struttura ossea nasale più contorta della foca barbuta si è evoluta appositamente per facilitare la sopravvivenza nell'Artico.

Questa ricerca innovativa fa luce sugli straordinari adattamenti delle foche artiche, fornendo informazioni su come prosperano in ambienti estremi. Comprendere questi adattamenti non solo contribuisce alla nostra conoscenza degli ecosistemi artici, ma offre anche ispirazione per progetti bio-ispirati che potrebbero avere applicazioni in vari campi.