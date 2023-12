Nuovo titolo dell'articolo: L'incredibile adattamento delle foche artiche per sopravvivere nei climi freddi

Sommario:

Articolo divergente:

Lo straordinario adattamento delle foche artiche alla sopravvivenza in climi estremamente freddi

Le foche artiche hanno sviluppato uno straordinario adattamento per prosperare nei loro habitat gelidi. In questi sigilli sono state scoperte ossa nasali intricate e labirintiche, chiamate maxilloturbinati. A differenza di qualsiasi altro animale, le ossa nasali delle foche artiche superano in complessità e densità. I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno condotto uno studio approfondito confrontando le foche barbute, presenti prevalentemente nell’Artico, e le foche monache del Mediterraneo. Questa ricerca innovativa ha rivelato le capacità superiori di ritenzione di calore e umidità della foca barbuta.

L'aria che passa attraverso i maxilloturbinati riscalda e umidifica i tessuti circostanti prima di raggiungere i polmoni. L'aria espirata segue lo stesso percorso, intrappolando efficacemente calore e umidità preziosi. È stato osservato che gli animali che vivono in ambienti più freddi e secchi possiedono maxilloturbinati più complessi. Questo è vero per le renne artiche e ora, come confermato da questo studio, anche per le foche artiche.

Utilizzando modelli computerizzati per analizzare la quantità di calore e acqua persi attraverso i processi fisici, gli scienziati hanno misurato le capacità di ritenzione del calore e dell'umidità delle guarnizioni a temperature di -30°C (-22°F) e 10°C (50°F). I confronti hanno mostrato che la foca monaca del Mediterraneo perde 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua per respiro a -30°C rispetto alla foca barbuta. Allo stesso modo, a 10°C, la foca monaca ha perso circa 1.5 volte più calore e acqua rispetto alla sua controparte artica.

Signe Kjelstrup, ricercatore dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, suggerisce che la complessa struttura dei maxilloturbinati si sia evoluta per consentire la vita nell’Artico. Questo adattamento consente alla foca barbuta di resistere a temperature fredde estreme e sopravvivere nel suo ambiente difficile. Questi risultati forniscono preziose informazioni sugli straordinari modi in cui gli animali si adattano all’ambiente circostante, evidenziando l’incredibile resilienza e ingegnosità delle foche artiche.