Le esclusive ossa nasali delle foche artiche aiutano nella ritenzione del calore

Riepilogo: Una ricerca condotta da scienziati dell'Università di Cambridge ha rivelato che le foche artiche possiedono ossa nasali altamente complesse che le aiutano a trattenere il calore nei climi freddi. L'intricata struttura a labirinto, nota come maxilloturbinati, consente alle guarnizioni di riscaldare e umidificare l'aria che respirano, prevenendo la perdita di calore e umidità. I confronti tra la foca barbuta e la foca monaca mediterranea hanno mostrato che le ossa nasali della prima erano più dense e intricate, consentendole di trattenere il calore e l'umidità in modo più efficiente.

Le foche artiche, note per la loro capacità di sopravvivere a temperature gelide, hanno sviluppato un caratteristico adattamento fisiologico per combattere il freddo. Questi sigilli possiedono ossa nasali chiamate maxilloturbinati, che hanno una struttura complessa che ricorda pergamene o alberi ramificati. Queste ossa dalla forma complessa aiutano a riscaldare e umidificare l'aria respirata dalle foche, prevenendo la perdita di calore e umidità preziosi.

Gli scienziati dell'Università di Cambridge hanno condotto uno studio confrontando le ossa nasali della foca barbuta, che si trova comunemente nell'Artico, e della foca monaca del Mediterraneo. I risultati hanno rivelato che le ossa nasali della foca barbuta erano significativamente più dense e complicate di quelle osservate in precedenza.

Per valutare l'efficienza della ritenzione di calore e umidità, i ricercatori hanno utilizzato modelli computerizzati per analizzare le prestazioni delle guarnizioni a -30°C (-22°F) e 10°C (50°F). I dati hanno mostrato che la foca monaca mediterranea, caratterizzata da ossa nasali meno complesse, perdeva 1.45 volte più calore e 3.5 volte più acqua per respiro rispetto alla foca barbuta a -30°C. Allo stesso modo, a 10°C, la foca monaca ha perso circa 1.5 volte più calore e umidità rispetto alla sua controparte artica.

L’evoluzione di queste ossa nasali altamente intricate nelle foche artiche è un ottimo esempio di adattamento specificamente adattato agli ambienti freddi e secchi. La struttura unica dei maxilloturbinati consente una maggiore area superficiale e, quindi, una maggiore efficienza nel trattenere il calore e l'umidità. Signe Kjelstrup dell'Università norvegese di scienza e tecnologia spiega che questa complessa struttura nasale è fondamentale per la sopravvivenza delle foche nel loro habitat artico.

In conclusione, la scoperta delle ossa nasali eccezionalmente intricate della foca barbuta fa luce sulla notevole adattabilità della fauna selvatica artica. Comprendere questi adattamenti può contribuire alla nostra conoscenza di come gli animali prosperano in ambienti estremi e potrebbe avere implicazioni per gli sviluppi umani volti a resistere alle temperature fredde in futuro.