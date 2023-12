Foche artiche: padroneggiare l'arte della conservazione del calore

Riepilogo: Le foche artiche hanno sviluppato un notevole adattamento per sopravvivere nei climi gelidi possedendo intricate ossa nasali che aiutano a trattenere il calore. Questa caratteristica unica consente loro di riscaldare e umidificare efficacemente l'aria prima che raggiunga i polmoni, prevenendo la perdita di calore e umidità. Ricercatori dell’Università di Cambridge e dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia hanno scoperto che le foche artiche, in particolare la foca barbuta, possiedono le ossa nasali più complesse mai registrate. Utilizzando modelli computerizzati, il team ha confrontato le capacità di ritenzione del calore e dell’umidità delle foche artiche e delle foche monache del Mediterraneo a temperature estremamente basse. I risultati hanno mostrato che la foca barbuta era molto più abile nel conservare il calore e l’umidità rispetto alla sua controparte mediterranea. Questo studio fa luce sugli incredibili adattamenti che consentono agli animali artici di sopravvivere a condizioni difficili.

Le foche artiche sono sempre state note per la loro capacità di prosperare in ambienti ghiacciati, e ora abbiamo una comprensione più chiara del segreto dietro il loro successo. Sebbene molti animali abbiano ossa nasali, la struttura delle ossa nasali nelle foche artiche è davvero eccezionale. Invece di ossa nasali semplici e diritte come la maggior parte dei mammiferi, le foche artiche hanno ossa nasali complesse, simili a labirinti.

Matthew Mason, ricercatore dell'Università di Cambridge, spiega che queste intricate ossa nasali hanno uno scopo cruciale. Mentre le foche inspirano, l'aria scorre attraverso il complesso labirinto di ossa, consentendo ai tessuti circostanti di riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga i polmoni. Quando espirano, l'aria segue lo stesso percorso, intrappolando efficacemente calore e umidità in modo che non vadano dispersi.

In uno studio recente, i ricercatori hanno utilizzato scansioni TC per confrontare le ossa nasali delle foche artiche, in particolare delle foche barbute, con quelle delle foche monache del Mediterraneo. Entrambe le specie mostravano strutture ossee nasali intricate, ma la foca barbuta mostrava ossa significativamente più dense e complesse di qualsiasi altra osservata in precedenza.

Utilizzando modelli computerizzati per valutare la perdita di calore e umidità, i ricercatori hanno scoperto che la foca barbuta aveva una notevole capacità di trattenere calore e acqua rispetto alla foca monaca del Mediterraneo. A temperature fino a -30°C (-22°F), la foca barbuta perdeva molto meno calore e umidità per respiro rispetto alla sua controparte mediterranea.

Signe Kjelstrup, ricercatore dell’Università norvegese di Scienza e Tecnologia, sottolinea che la complessa struttura dell’osso nasale delle foche artiche si è evoluta appositamente per consentire la loro sopravvivenza nell’ambiente artico estremo.

Questo studio svela gli affascinanti adattamenti che le foche artiche hanno sviluppato per sopportare le condizioni fredde e secche in cui vivono. Offre preziose informazioni sulle straordinarie capacità degli animali artici di adattarsi e prosperare in alcuni degli ambienti più difficili della Terra.