Le foche artiche si adattano alla sopravvivenza in ambienti gelidi

Riepilogo: I ricercatori hanno scoperto che le foche artiche hanno sviluppato un adattamento unico che le aiuta a sopravvivere nei climi ghiacciati. Questi sigilli possiedono ossa nasali intricate e labirintiche chiamate maxilloturbinati, che consentono loro di trattenere il calore e l'umidità durante la respirazione. Quanto più complessa è la struttura di queste ossa, tanto più efficienti sono nel loro lavoro. Si è scoperto che la foca barbuta, in particolare, possiede i maxilloturbinati più complessi mai descritti. Questo adattamento consente alle foche di regolare meglio la temperatura corporea e di conservare l’acqua, rendendo possibile la vita nell’Artico.

Le foche artiche incuriosiscono da tempo gli scienziati con la loro capacità di prosperare in condizioni di freddo estremo. Una recente ricerca condotta da Matthew Mason presso l'Università di Cambridge e dai suoi colleghi fa luce sul segreto dietro la loro sopravvivenza. Questi sigilli possiedono ossa nasali intricate conosciute come maxilloturbinati, che li aiutano a rimanere caldi e idratati.

A differenza degli esseri umani che hanno ossa nasali sottili ricoperte da tessuto, i maxilloturbinati delle foche artiche assumono forme complesse che ricordano pergamene o alberi. Mentre le foche inspirano, l'aria passa attraverso queste strutture, permettendo loro di riscaldare e umidificare l'aria prima che raggiunga i polmoni. Durante l'espirazione, l'aria segue lo stesso percorso, intrappolando calore e umidità all'interno.

Confrontando la foca barbuta, che si trova comunemente nell'Artico, e la foca monaca del Mediterraneo, il gruppo di ricerca ha scoperto che la prima possedeva ossa nasali molto più dense e complesse. Utilizzando modelli computerizzati, i ricercatori hanno misurato la perdita di calore e umidità in entrambe le specie a temperature variabili. I risultati hanno mostrato che la foca barbuta superava la foca monaca nel trattenere il calore e nel conservare l’acqua, anche a temperature gelide.

“Questa struttura più complicata si è evoluta appositamente per facilitare la vita negli ambienti artici”, spiega Signe Kjelstrup dell’Università norvegese di scienza e tecnologia. I complessi maxilloturbinati delle foche artiche consentono loro di adattarsi e prosperare, fornendo informazioni sugli straordinari modi in cui gli animali sopravvivono in condizioni estreme.