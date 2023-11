Archer svela una svolta nei test sulle malattie multiplex con un sistema avanzato di biochip

Archer, innovatore leader nel campo della biotecnologia, ha annunciato un importante passo avanti nei test sulle malattie con il suo avanzato sistema Biochip. L'azienda ha dimostrato con successo il multiplexing di un singolo dispositivo utilizzando quattro innovativi transistor a effetto di campo (gFET) al grafene come sensori. Questa tecnologia all’avanguardia segna un progresso significativo nel campo della diagnostica.

L'integrazione dei quattro sensori gFET avanzati nella piattaforma Biochip di Archer consente il test simultaneo di più malattie su un singolo chip. Ciò significa che gli operatori sanitari possono diagnosticare in modo efficiente e accurato varie condizioni in modo tempestivo, portando in definitiva a risultati migliori per i pazienti.

Per raggiungere questo traguardo, Archer ha progettato e sviluppato sistemi hardware e software innovativi. Questi sistemi consentono la lettura simultanea dei segnali provenienti da tutti e quattro i sensori su un singolo chip, un notevole miglioramento rispetto alla generazione precedente del sistema Biochip, che poteva attivare solo un sensore alla volta.

Ciò che distingue il nuovo sistema Biochip di Archer è la sua eccezionale capacità di multiplexing, che semplifica il processo di test. Il sistema offre un funzionamento automatizzato a mani libere integrando l'automazione della gestione dei liquidi e l'acquisizione dei dati. Inoltre, il sofisticato software sviluppato da Archer consente la visualizzazione in tempo reale delle misurazioni singole e delle serie temporali da tutti e quattro i sensori gFET simultaneamente.

Il dottor Mohammad Choucair, CEO di Archer, ha sottolineato l'importanza di questo risultato, affermando che si tratta di un passo cruciale verso la possibilità di rilevare simultaneamente più campioni di malattie su un singolo chip. Trasferendo i test per le malattie dal laboratorio a un chip, il sistema Biochip di Archer ha la capacità di migliorare l'accessibilità all'assistenza sanitaria, soprattutto per le popolazioni svantaggiate.

Il successo di Archer nella dimostrazione del rilevamento multiplex dimostra l'impegno dell'azienda nel far progredire le capacità della sua tecnologia Biochip. Andando avanti, Archer impiegherà gli sforzi congiunti del suo team e dei partner commerciali della fonderia per ottimizzare la funzione e il funzionamento del biochip, migliorando la sua capacità di colpire molecole biologicamente rilevanti.

Nel complesso, la svolta di Archer nei test delle malattie multiplex offre uno sguardo promettente sul futuro della diagnostica. Attraverso l’innovazione e la collaborazione continue, Archer mira a rivoluzionare l’assistenza sanitaria rendendo i test accurati ed efficienti più accessibili che mai.

FAQ

Che cos'è il multiplexing nei test sulle malattie? Il multiplexing nei test delle malattie si riferisce alla capacità di testare simultaneamente più malattie su un'unica piattaforma o chip. Consente agli operatori sanitari di eseguire numerosi test diagnostici in parallelo, risparmiando tempo e risorse. Come funziona il sistema Biochip di Archer? Il sistema Biochip di Archer utilizza avanzati transistor a effetto di campo (gFET) al grafene come sensori. Questi sensori sono integrati nella piattaforma Biochip e possono rilevare vari marcatori di malattie. L'hardware e il software del sistema consentono la lettura simultanea di segnali provenienti da più sensori, consentendo test efficienti delle malattie multiplex. Quali sono i vantaggi del test delle malattie multiplex? I test per le malattie multiple offrono numerosi vantaggi, tra cui diagnosi più rapide, costi ridotti e risultati migliori per i pazienti. Eseguendo test per più malattie contemporaneamente, gli operatori sanitari possono identificare e trattare rapidamente varie condizioni, garantendo un'erogazione dell'assistenza sanitaria più efficiente.