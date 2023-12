Gunung Padang: è davvero una piramide preistorica?

By

Uno studio controverso pubblicato su Archeological Prospection afferma di aver trovato prove convincenti di una piramide preistorica nel sito di Gunung Padang in Indonesia, risalente a 27,000 anni fa. Gli autori dello studio hanno utilizzato tecnologie di penetrazione del terreno per scoprire camere e strutture nascoste, che secondo loro indicano la presenza di un sito megalitico complesso e sofisticato. Tuttavia, la comunità scientifica è divisa sulla validità di queste affermazioni e il documento è ora oggetto di indagine.

L'archeologo Flint Dibble dell'Università di Cardiff esprime preoccupazione riguardo alle conclusioni tratte dagli autori. Si chiede se le tecnologie di penetrazione del terreno dimostrino veramente l’artigianato umano o degli ominidi, o se le presunte camere e formazioni siano semplicemente formazioni naturali create dal movimento e dagli agenti atmosferici delle rocce nel corso di migliaia di anni.

Inoltre, c'è scetticismo sull'assenza di prove dirette di attività umana nel sito durante il periodo di tempo proposto. Senza reperti come carbone o frammenti di ossa, non c'è motivo di credere che in quella zona esistesse un grande insediamento oltre 27,000 anni fa. Le più antiche società complesse conosciute con la capacità di costruire strutture piramidali hanno solo 9,000 anni e si trovano nella moderna Turchia.

I critici sostengono che la presunta piramide preistorica non solo riscriverebbe la nostra comprensione delle antiche civiltà, ma sfiderebbe anche la cronologia consolidata del progresso umano nell’era paleolitica. Se il sito di Gunung Padang contenesse effettivamente camere e stanze costruite dall'uomo, non solo sarebbe la piramide più antica del mondo di migliaia di anni, ma fornirebbe anche la prova del primo utilizzo della muratura in pietra.

Mentre i dibattiti continuano all'interno della comunità archeologica, l'editore del giornale ha avviato un'indagine sulle sue affermazioni. Questo esame potrebbe far ulteriore luce sull’autenticità e sul significato del sito di Gunung Padang. Fino a quando non verranno raggiunte prove concrete e consenso, lo status di Gunung Padang come piramide preistorica rimane oggetto di intenso dibattito accademico.