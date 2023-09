Il brevetto Apple rivela il rilevamento della postura per l'audio spaziale automatizzato sugli AirPods

Apple ha depositato un brevetto che suggerisce una nuova entusiasmante funzionalità per i suoi AirPod che supportano l’audio spaziale. Il brevetto descrive l'aggiunta di sensori di rilevamento della postura per automatizzare l'accensione e lo spegnimento dell'audio spaziale. Ciò significa che il sistema abiliterà l’audio spaziale quando una persona è seduta e ascolta musica o guarda un film e disabiliterà automaticamente il tracciamento della testa quando rileva movimento o l’utente smette di ascoltare.

L'automazione proposta è simile alle imminenti funzionalità Adaptive Audio e Conversation Awareness, che saranno introdotte con AirPods Pro 2 e iOS 17. Queste funzionalità utilizzano l'apprendimento automatico per passare dalla modalità di cancellazione attiva del rumore a quella di trasparenza in base all'ambiente circostante dell'utente. La tendenza verso l'automazione delle funzionalità audio rappresenta uno sviluppo significativo nel settore delle cuffie, volto a semplificare l'esperienza di ascolto mentre si è in movimento.

L'audio spaziale, introdotto da Apple nel giugno 2021, offre un nuovo livello di suono surround sia per i film che per la musica. Fornisce un'esperienza più coinvolgente, in particolare se combinato con la tecnologia di tracciamento della testa nota come Audio spaziale personalizzato. Tuttavia, disattivare manualmente l’audio spaziale può essere una seccatura, soprattutto quando la funzione di tracciamento della testa crea movimenti sonori scomodi mentre si cammina o si cambia direzione.

Se il brevetto di Apple diventasse realtà, gli utenti non avrebbero più bisogno di disattivare manualmente l'audio spaziale nei momenti scomodi. La nuova funzionalità sarà disponibile su AirPods Pro (entrambe le generazioni), AirPods Max e sul prossimo Apple AirPods 3, che supportano l’audio spaziale.

Questa richiesta di brevetto è in linea con gli sforzi continui di Apple per migliorare le proprie capacità audio e fornire un'esperienza utente senza soluzione di continuità. Con la potenziale introduzione di questa funzionalità audio spaziale automatizzata, gli utenti AirPods potranno godere dei vantaggi di un suono coinvolgente senza l’inconveniente delle regolazioni manuali.

