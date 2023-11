Il nuovo vicepresidente senior delle comunicazioni strategiche si unisce al gruppo media di NBCUniversal

Il Media Group di NBCUniversal ha recentemente annunciato l'aggiunta di Bernadette Simpao come vicepresidente senior delle comunicazioni strategiche. Simpao, ex dirigente delle pubbliche relazioni di Apple e AMC, si concentrerà sullo streamer Peacock nel suo nuovo ruolo. La sua nomina sottolinea l'impegno di NBCUniversal nel rafforzare i propri sforzi di comunicazione tra vari marchi all'interno delle divisioni intrattenimento e direct-to-consumer.

Simpao apporta una vasta esperienza alla sua nuova posizione, avendo ricoperto ruoli chiave presso aziende leader del settore. In Apple, ha guidato le pubbliche relazioni e le comunicazioni globali per l'app Apple TV e le attività video e sportive dell'azienda. Durante la sua permanenza in Apple, Simpao ha supervisionato importanti iniziative come il lancio di Apple TV+ e lo sviluppo di servizi di streaming come il Season Pass MLS della Major League Soccer.

Prima di entrare in Apple, Simpao ha ricoperto la carica di vicepresidente delle comunicazioni aziendali presso AMC Networks. La sua permanenza in Viacom è durata un decennio, durante il quale ha ricoperto vari ruoli nel campo delle comunicazioni nelle divisioni internazionali, BET Networks e Viacom Corporate.

L'esperienza di Simpao nella gestione di lanci e partnership di alto profilo rafforzerà senza dubbio le strategie di comunicazione di NBCUniversal. La sua vasta esperienza nella comunicazione aziendale, unita alla sua comprovata esperienza nel settore, la posizionano bene per il successo nel suo nuovo ruolo.

4. Quali sono le divisioni all'interno di NBCUniversal interessate dai recenti licenziamenti?

All'inizio di novembre, NBCUniversal ha annunciato licenziamenti in tre divisioni: marketing Peacock, NBCUniversal Entertainment e vendita di annunci. La maggior parte di questi tagli, circa 30-40 dipendenti, sono stati effettuati presso Peacock come parte di una ristrutturazione sotto la direzione del CMO Shannon Willett.