Apple Watch riporta in auge la popolare funzionalità di scorrimento del quadrante

L'Apple Watch è destinato a reintrodurre una funzionalità amata che era stata gradualmente eliminata nei precedenti aggiornamenti software. La prossima versione di watchOS 10.2 riporterà la possibilità di cambiare i quadranti con un solo tocco, per la gioia degli utenti di Apple Watch.

La notizia del ritorno di questa funzionalità è trapelata da un utente Apple dedicato di nome Aaron, che l'ha scoperta in watchOS 10 beta 3. Questo entusiasmante sviluppo ha sollevato dubbi sul motivo per cui Apple ha deciso di rimuovere la funzionalità di scorrimento.

Con l'attuale versione di watchOS, gli utenti devono impegnarsi in un processo più lungo premendo a lungo il display e quindi selezionando un quadrante diverso scorrendo o ruotando la corona digitale. Anche se potrebbe non richiedere uno sforzo aggiuntivo significativo, è sicuramente un modo meno intuitivo di interagire con il dispositivo.

Molti utenti hanno espresso il loro disappunto online quando hanno notato il cambiamento, poiché scorrere tra i diversi quadranti è diventata un'esperienza fluida e senza sforzo. Un utente ha espresso la propria frustrazione, affermando che il passaggio costante da un quadrante all'altro è diventato scomodo e laborioso.

Va notato che l’attuale metodo di pressione prolungata offre alcuni vantaggi. Gli utenti possono personalizzare i propri quadranti direttamente sul dispositivo stesso, grazie a un pulsante di modifica, senza fare affidamento sul proprio iPhone. Inoltre, esiste una comoda opzione per condividere i design dei quadranti personalizzati con altri.

Tuttavia, per coloro che apprezzano la semplicità della funzionalità di scorrimento originale, watchOS 10.2 riporterà la funzionalità tanto amata. Tuttavia, vale la pena ricordare che questa funzionalità non è attualmente un'impostazione predefinita e deve essere selezionata manualmente tramite i menu Impostazioni e Orologio.

In conclusione, Apple si sta piegando alla domanda dei clienti e riconosce il valore di un’esperienza di scorrimento del quadrante rapida e semplice. Con watchOS 10.2, gli utenti di Apple Watch avranno la possibilità di scegliere tra il nuovo e il vecchio metodo per cambiare i quadranti, a seconda delle loro preferenze personali.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è stata la funzionalità rimossa in watchOS 10 e ripristinata in watchOS 10.2?

La funzionalità che è stata rimossa in watchOS 10 e che ora ritorna in watchOS 10.2 è la possibilità di cambiare i quadranti con un solo tocco.

2. In che modo Apple ha sostituito la funzionalità di scorrimento in watchOS 10?

Apple ha sostituito la funzionalità di scorrimento in watchOS 10 con un metodo più complicato. Invece di uno scorrimento rapido, gli utenti dovevano premere a lungo il display dell'Apple Watch e quindi selezionare un quadrante diverso.

3. Gli utenti possono personalizzare i propri quadranti con l'attuale metodo di pressione prolungata?

Sì, gli utenti possono personalizzare i propri quadranti sul dispositivo stesso utilizzando l'attuale metodo di pressione prolungata. È disponibile un pulsante di modifica che consente agli utenti di personalizzare i propri quadranti senza bisogno del proprio iPhone.

4. La funzione di scorrimento del quadrante sarà un'impostazione predefinita in watchOS 10.2?

A partire da ora, la funzione di scorrimento del quadrante non è un'impostazione predefinita in watchOS 10.2. Gli utenti dovranno accedere ai menu Impostazioni e Orologio per selezionare il metodo di scorrimento.

5. Apple offrirà sia il metodo attuale che quello vecchio per cambiare i quadranti?

Sì, sembra che Apple offrirà sia l'attuale metodo di pressione prolungata sia il vecchio metodo di scorrimento per cambiare i quadranti. Gli utenti avranno la libertà di scegliere il metodo più adatto a loro.