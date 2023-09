Apple presenta il nuovo iPhone 15 e altro all'evento di lancio annuale

By

Apple è pronta a svelare la sua ultima linea di iPhone, incluso l’attesissimo iPhone 15, all’evento di lancio annuale dell’azienda a Cupertino, in California. L’evento introdurrà anche nuovi Apple Watch, Airpods e altri dispositivi. Poiché Apple si trova ad affrontare un crollo delle vendite negli ultimi trimestri, questo evento è cruciale per il colosso della tecnologia per incoraggiare i consumatori ad aggiornare i loro vecchi iPhone ai modelli più recenti.

L'evento keynote di Apple inizierà alle 10:1 ora del Pacifico/15:22 ora della costa orientale e potrà essere visto in diretta su Apple.com, sull'app Apple TV e YouTube. L'iPhone 14 dovrebbe essere disponibile per l'acquisto a partire dal 1,000 settembre. Gli analisti prevedono che i modelli di fascia alta, Pro e Pro Max, vedranno un aumento di prezzo. L'iPhone 1,100 Pro parte da $ 15 e il Pro Max parte da $ 100, con le versioni iPhone 200 che potrebbero costare da $ XNUMX a $ XNUMX aggiuntivi.

Le caratteristiche distintive dell'iPhone 15 includono "Dynamic Island" per le notifiche delle app, un chip bionico A17 aggiornato per velocità e prestazioni migliorate nel modello Pro e una finitura in titanio sui bordi. Si dice che il modello Pro Max abbia un teleobiettivo periscopico che migliora significativamente la capacità dello zoom ottico.

In termini di ricarica, si prevede che Apple abbandonerà i cavi con porta Lightning e passerà alla porta di ricarica USB-C a causa delle normative europee che impongono questo cambiamento entro la fine del 2024. I cavi USB-C sono ampiamente utilizzati e offrono ricarica e dati più rapidi. velocità di trasferimento.

Oltre ai nuovi iPhone, Apple annuncerà la sua prossima generazione di smartwatch e il rilascio di iOS 17, l'ultimo sistema operativo. iOS 17 porterà nuove funzionalità come le trascrizioni in tempo reale dei messaggi di posta vocale e la possibilità di interagire durante una chiamata prima che il messaggio vocale finisca.

Per gli utenti iPhone che stanno valutando un aggiornamento, si stima che il 25% degli 1.2 miliardi di utenti iPhone di Apple non abbiano aggiornato i propri dispositivi in ​​quattro anni. La decisione di aggiornare dipende dalle esigenze e preferenze individuali.

Fonte: questo articolo si basa sulle informazioni tratte da un articolo di Ahiza Garcia pubblicato su CNN Business.