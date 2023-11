Apple sceglie Zach Kahn come responsabile delle pubbliche relazioni per il visore AR/VR Vision Pro

Apple ha annunciato che Zach Kahn, l'ex manager delle PR di podcast e audiolibri del gigante della tecnologia, si occuperà ora delle pubbliche relazioni per i contenuti sull'attesissimo visore AR/VR Vision Pro. In Apple, Kahn sarà responsabile delle comunicazioni relative ad app, servizi e intrattenimento sulla prossima piattaforma.

Il lancio è previsto per l'inizio del 2024, Vision Pro è stato presentato durante la Worldwide Developers Conference di Apple a giugno. Al prezzo allettante di 3,500 dollari per unità, la società la definisce una piattaforma di “calcolo spaziale”. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha addirittura paragonato l'imminente rilascio delle cuffie all'introduzione degli smartphone da parte di milioni di persone con il rivoluzionario iPhone.

Durante la conferenza, il CEO della Disney Bob Iger ha espresso entusiasmo per le capacità di Vision Pro, affermando che la piattaforma “rivoluzionaria” consentirebbe all’azienda di creare storie coinvolgenti in modi prima inimmaginabili. Disney+ sarà disponibile su Vision Pro dal giorno del lancio e l'azienda ha presentato in anteprima i potenziali concetti per il dispositivo.

Per quanto riguarda Kahn, vive a Los Angeles ed è in Apple dal 2019, occupandosi delle pubbliche relazioni per le attività di podcast e libri. Prima di entrare in Apple, Khan ha ricoperto posizioni senior nel marketing dei podcast presso Vox Media, Google, Nest e Uber.

