Apple supporta il Fondo Globale con ogni acquisto Apple Pay

Apple continua il suo sostegno di lunga data al Fondo Globale, un’organizzazione salvavita che combatte malattie come l’HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria nei paesi in via di sviluppo. Dal 28 novembre all’8 dicembre, Apple si è impegnata a donare 1 dollaro al Fondo Globale per ogni acquisto effettuato con Apple Pay su Apple.com, nell’app Apple Store o in un Apple Store in tutto il mondo. Questa iniziativa dimostra l'impegno di Apple nel finanziare programmi sanitari critici che salvano vite umane.

Collaborando con The Global Fund, Apple è stata in grado di avere un impatto significativo nella lotta contro queste malattie mortali. Negli ultimi 17 anni, Apple ha supportato The Global Fund attraverso la campagna (RED), in cui offre una gamma di prodotti (PRODUCT)RED, inclusi iPhone e cinturini per Apple Watch. Una parte del ricavato della vendita di questi prodotti va direttamente al Fondo Globale, consentendo loro di svolgere il loro lavoro fondamentale.

La Giornata mondiale contro l’AIDS, che cade il 1 dicembre, riveste un significato particolare per Apple. Ogni anno, Apple annuncia iniziative ed eventi legati a (PRODUCT)RED per aumentare la consapevolezza e sostenere ulteriormente gli sforzi del Fondo Globale. Quest’anno non fa eccezione e ci si aspetta che Apple faccia annunci entusiasmanti e introduca nuove iniziative per celebrare questo importante giorno.

La donazione di Apple tramite l'iniziativa Apple Pay è limitata a un massimo di 1 milione di dollari. Tuttavia, data l’immensa popolarità di Apple Pay e l’ampia gamma di prodotti disponibili per l’acquisto, si prevede che questo obiettivo verrà raggiunto rapidamente. Incoraggiando i clienti a effettuare acquisti tramite Apple Pay, Apple non solo fornisce un'esperienza di pagamento fluida, ma offre anche l'opportunità alle persone di contribuire ai programmi sanitari globali.

