Apple espande la sua famiglia M3 con innovazioni nei chip orientati al PC

Apple ha recentemente fatto scalpore nel settore tecnologico introducendo il suo potente processore A17, il primo chip a utilizzare la tecnologia di processo N3 (classe 3 nm) di TSMC. Basandosi su questa svolta, l'azienda ha ulteriormente ampliato la propria linea N3 con il lancio della famiglia M3 di chip orientati al PC per computer desktop e portatili. Questa mossa segnala il continuo impegno di Apple nel superare i limiti del design e delle prestazioni dei chip.

La famiglia M3 comprende tre CPU altamente complesse che soddisfano diverse esigenze di calcolo. I desktop, i laptop e i tablet entry-level e mainstream sono serviti dall'M25 da 3 miliardi di transistor. L'M3 Pro, con i suoi 37 miliardi di transistor, si rivolge alle macchine mainstream ad alte prestazioni. Infine, l'M3 Max, che vanta ben 92 miliardi di transistor, punta a laptop di fascia alta e workstation entry-level. Ogni chip è meticolosamente progettato per affrontare un'ampia gamma di attività, dall'elaborazione quotidiana alla codifica professionale, alle simulazioni di ingegneria pesante e alla produzione video.

Per ottenere questi processori avanzati, secondo quanto riferito, Apple ha investito fino a 1 miliardo di dollari nella sola progettazione e produzione della serie M3. Secondo l’analista Jay Goldberg di Digits to Dollars, pochissime aziende hanno la capacità finanziaria per intraprendere un’impresa di sviluppo così considerevole. La dedizione di Apple nella creazione di chip all'avanguardia è evidente nel numero di transistor in ciascun chip M3, con l'M3 Max che rivendica il titolo di processore single-die più complesso attualmente disponibile.

La decisione di Apple di utilizzare il processo di fabbricazione N3 di TSMC per la sua famiglia M3 dimostra l'impegno dell'azienda verso l'efficienza economica. Sebbene questa tecnologia sia relativamente nuova, sembra aver dato i suoi frutti, poiché Apple può potenzialmente montare fino a 415 die M3 su un singolo wafer da 300 mm. Ciò indica una dimensione del die più piccola di circa 146 mm² rispetto al Phoenix di AMD, che ha una dimensione del die di 178 mm². I trucioli più piccoli sono generalmente più facili da produrre, aumentando la resa e riducendo i costi.

Il sostanziale investimento nello sviluppo del silicio, compresi i SoC della serie M3, riafferma che Apple è una delle poche aziende in grado di intraprendere progetti così ambiziosi. La portata di questo impegno, combinata con lo sviluppo interno della proprietà intellettuale dell'azienda, evidenzia la dedizione di Apple all'innovazione. La famiglia M3 non solo presenta core personalizzati per uso generale basati sull'architettura del set di istruzioni Arm, ma introduce anche una nuova architettura GPU che supporta ray tracing con accelerazione hardware e mesh shader, una nuova NPU AI e un nuovo motore multimediale.

Nel complesso, l'espansione della famiglia M3 da parte di Apple spinge i limiti delle prestazioni dei chip nei dispositivi orientati al PC. Gli investimenti significativi e gli sforzi di sviluppo interno dell'azienda consolidano la sua posizione di leader nella progettazione di chip e nell'innovazione tecnologica.

