Apple continua a lavorare sugli occhiali intelligenti insieme a Vision Pro

La recente presentazione da parte di Apple di Vision Pro, un visore per realtà virtuale autonomo, ha portato molti a chiedersi se l'azienda avesse in programma qualche occhiali per realtà aumentata. Un nuovo deposito presso l’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti suggerisce che Apple sta effettivamente continuando a lavorare su un set di occhiali intelligenti che fungerebbero da display heads-up. Gli occhiali sarebbero dotati di una corona digitale su uno stelo e visualizzerebbero notifiche, controlleranno la musica e proietterebbero immagini e informazioni sulle lenti per migliorare il mondo reale.

Il Vision Pro, definito da Apple “computer spaziale”, è un vero e proprio visore per la realtà virtuale. Tuttavia, questo nuovo brevetto depositato indica che Apple non sta trascurando lo sviluppo di un set più tradizionale di occhiali intelligenti. Meta, uno dei maggiori rivali di Apple nello spazio AR/VR, offre sia visori VR che occhiali AR, e non sarebbe senza precedenti per Apple fare lo stesso.

È ragionevole aspettarsi che gli occhiali intelligenti di Apple facciano affidamento sull'iPhone per l'alimentazione e funzionino in modo simile all'Apple Watch come accessorio per il secondo schermo. I disegni e le descrizioni contenuti in questo deposito di brevetto suggeriscono che Apple sta prendendo sul serio questo progetto e potrebbe avere un piano più concreto per gli occhiali intelligenti rispetto ad alcuni dei suoi precedenti depositi di brevetto.

Anche se Vision Pro mira a diventare un potente visore VR, è improbabile che Apple riesca a ridurre questa tecnologia alle dimensioni di occhiali standard nel prossimo futuro. È possibile che gli occhiali intelligenti di Apple e Vision Pro possano coesistere come parte della stessa famiglia di prodotti, condividendo alcune funzionalità. Tuttavia, l’obiettivo finale potrebbe essere quello di unire le due linee di prodotti nei prossimi decenni.

In conclusione, il recente deposito di brevetto di Apple indica che l'azienda sta lavorando attivamente su occhiali intelligenti insieme alle cuffie Vision Pro. Mentre Vision Pro è un visore VR autonomo, gli occhiali intelligenti fungerebbero da display heads-up collegato a un iPhone. La strategia a lungo termine di Apple potrebbe comportare l'integrazione di entrambi i prodotti in un'offerta unificata.