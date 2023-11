L'ex dirigente Apple Bernadette Simpao si unisce a NBCUniversal per promuovere le comunicazioni strategiche

NBCUniversal ha selezionato Bernadette Simpao, ex dirigente delle pubbliche relazioni e delle comunicazioni di Apple, per ricoprire il ruolo di vicepresidente senior delle comunicazioni strategiche. Con una comprovata esperienza nel settore tecnologico, Simpao avrà sede a New York e lavorerà a stretto contatto con il team di comunicazione strategica per il portafoglio di intrattenimento e direct-to-consumer di NBCUniversal.

L'attenzione principale di Simpao sarà su Peacock, il servizio di streaming di NBCUniversal, che ha guadagnato una notevole popolarità negli ultimi anni. Oltre a Peacock, presterà la sua esperienza anche per supportare iniziative su varie reti, tra cui NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids e USA Network.

Allison Rawlings, vicepresidente esecutivo delle comunicazioni strategiche presso NBCUniversal Media Group, sarà il supervisore diretto di Simpao. Rawlings esprime entusiasmo per la nuova aggiunta al team, sottolineando la vasta esperienza di Simpao e la sua capacità di guidare strategie di comunicazione efficaci.

Prima di entrare in NBCUniversal, Simpao ha ricoperto posizioni chiave presso importanti società di media. In Apple, ha guidato il team globale di pubbliche relazioni e comunicazione per l'app Apple TV e le attività video e sportive dell'azienda. Le sue responsabilità spaziavano dalla gestione di partnership, come Major League Soccer e il servizio di streaming MLS Season Pass, alla supervisione del lancio di Apple TV+, Apple News+ e Apple One.

La carriera di Simpao comprende anche ruoli presso AMC Networks e Viacom, dove ha sviluppato e implementato strategie di comunicazione per varie divisioni, tra cui la divisione internazionale, BET Networks e Viacom corporate.

Portando a bordo Simpao, NBCUniversal mira a rafforzare i propri sforzi di comunicazione strategica e a migliorare ulteriormente la propria presenza nel panorama competitivo dello streaming. Con la sua vasta esperienza nei settori della tecnologia e dei media, Simpao è ben posizionata per contribuire al continuo successo delle offerte di intrattenimento e direct-to-consumer di NBCUniversal.

