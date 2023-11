Scopri playlist collaborative e altro ancora in Apple Music con iOS 17.2

Apple Music ha svelato due nuove entusiasmanti funzionalità con il rilascio di iOS 17.2 (attualmente in versione beta): playlist collaborative e playlist automatica “Preferiti”. Mentre Spotify è tradizionalmente noto per le sue funzionalità social, Apple Music sta recuperando terreno introducendo playlist collaborative.

Per accedere alla nuova playlist automatica "Preferiti", vai semplicemente su Libreria > Playlist in Apple Music e scorri verso il basso fino a trovare la playlist Preferiti generata automaticamente.

Ma approfondiamo il punto forte di iOS 17.2, ovvero le playlist collaborative, ed esploriamo come funzionano.

Per iniziare a utilizzare le playlist collaborative di Apple Music, assicurati di avere la versione beta di iOS 17.2 installata sul tuo iPhone o iPad. Una volta avviata la versione beta, apri Apple Music e segui questi passaggi:

1. Tocca la scheda "Libreria" in basso, quindi seleziona "Playlist".

2. Scegli una playlist che hai creato o creane una nuova (tieni presente che questa funzionalità attualmente funziona solo con le tue playlist, non con le playlist curate di Apple Music).

3. Tocca l'icona con tre punti, situata nell'angolo in alto a destra dello schermo.

4. Seleziona l'opzione "Collabora", che dovrebbe essere la seconda opzione dall'alto.

5. Ora puoi determinare se i collaboratori devono essere approvati o meno.

6. Tocca "Avvia collaborazione" per invitare le persone a unirsi alla tua playlist.

7. Per gestire le impostazioni di collaborazione, torna alla playlist e tocca nuovamente l'icona dei tre punti. Troverai l'opzione "Gestisci collaborazione".

Una volta abilitata la collaborazione, chiunque condivida il collegamento alla playlist potrà modificare e riordinare i brani, nonché cambiare il nome e la foto della playlist.

Questa nuova funzionalità apre entusiasmanti possibilità per la scoperta della musica e la condivisione con gli amici. Provatelo e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

FAQ

Posso utilizzare playlist collaborative su Apple Music con la versione beta di iOS 17.2?

Sì, puoi utilizzare playlist collaborative su Apple Music con la versione beta di iOS 17.2. Basta seguire i passaggi sopra descritti per iniziare.

Posso collaborare con altri sulle playlist curate di Apple Music?

Attualmente, la funzione playlist collaborativa funziona solo con le playlist che hai creato. Non puoi collaborare con altri sulle playlist curate di Apple Music.

I collaboratori devono essere approvati?

Hai la possibilità di approvare i collaboratori o consentire loro di iniziare a collaborare immediatamente. Questa scelta spetta al creatore della playlist.

I collaboratori possono modificare il nome e la foto della playlist?

Sì, una volta che qualcuno è stato invitato a collaborare a una playlist, può modificare il nome e la foto della playlist, oltre a riorganizzare e aggiungere brani.