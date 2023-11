Apple Music Classical: espandere l'accessibilità e migliorare l'esperienza di ascolto

Apple Music Classical continua ad evolversi e a soddisfare le esigenze degli appassionati di musica classica. Il recente aggiornamento v1.1, disponibile su App Store, introduce un'entusiasmante gamma di miglioramenti che garantiscono un viaggio musicale ricco e coinvolgente.

Un'aggiunta degna di nota è il nuovo design studiato appositamente per gli utenti iPad. Con un layout ottimizzato che sfrutta appieno il display più ampio, l'app ora presenta una barra laterale di navigazione per una navigazione fluida e una barra degli strumenti per i controlli multimediali per un facile accesso durante la riproduzione.

Mentre è possibile accedere alla musica classica tramite la libreria dell'app Musica standard, Apple Music Classical offre una serie distinta di elementi di design curati appositamente per gli appassionati di musica classica. Ciò include un'abbondanza di metadati per le registrazioni, fornendo informazioni approfondite su compositori e direttori d'orchestra. Inoltre, l'app offre funzionalità di ricerca avanzate che consentono agli utenti di approfondire la musica classica con maggiore precisione. Playlist e consigli appositamente curati contribuiscono ulteriormente a un'esperienza di ascolto personalizzata.

Apple Music Classical offre anche streaming di alta qualità di musica classica, supportando audio Hi-Res Lossless fino a 192 kHz. Sebbene richieda una connessione Internet sempre attiva, questa funzionalità di streaming garantisce una fedeltà audio senza pari per gli ascoltatori più esigenti. Tuttavia, vale la pena notare che il download offline di brani per l'ascolto offline non è supportato.

La versione v1.1 segna una pietra miliare significativa per Apple Music Classical, rappresentando il primo aggiornamento importante dall'introduzione dell'app a maggio. Gli aggiornamenti precedenti si concentravano principalmente su correzioni di bug minori, mentre quest'ultima versione espande la sua disponibilità su piattaforme iPhone, iPad e Android, rendendolo accessibile a una gamma più ampia di appassionati di musica classica.

FAQ:

D: Apple Music Classical è disponibile su iPad?

R: Sì, il recente aggiornamento v1.1 ha ottimizzato l'app per iPad, fornendo un nuovo design e funzionalità migliorate.

D: Quali funzionalità aggiuntive offre Apple Music Classical?

R: Apple Music Classical fornisce metadati più ricchi, informazioni dettagliate su compositori e direttori d'orchestra, funzionalità di ricerca capillare e playlist e consigli appositamente curati.

D: Posso ascoltare streaming di alta qualità su Apple Music Classical?

R: Sì, Apple Music Classical supporta lo streaming di audio Hi-Res Lossless fino a 192 kHz, garantendo un'esperienza di ascolto eccezionale.

D: Posso scaricare brani per l'ascolto offline su Apple Music Classical?

R: No, l'app richiede una connessione Internet sempre attiva e non supporta il download offline di brani.