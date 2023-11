Scopri le melodie della musica classica con la nuova app di Apple Music

Apple Music ha ampliato la sua offerta lanciando la nuova app di musica classica per iPad. Con Apple Music Classical, ora disponibile per il download dall'App Store, gli utenti possono esplorare una vasta libreria di registrazioni di musica classica.

Questa entusiasmante aggiunta arriva dopo il rilascio da parte di Apple della sua app di musica classica per iPhone all'inizio di quest'anno. L'app, risultato dell'acquisizione da parte di Apple del servizio di streaming di musica classica Primephonic, offre un'ampia raccolta di registrazioni che possono essere facilmente ricercate per compositore, opera, direttore d'orchestra e altro ancora.

Una delle caratteristiche più straordinarie di Apple Music Classical è il supporto per l'audio lossless con qualità fino a 192 kHz / 24 bit. Ciò garantisce che gli utenti possano godere della ricchezza e della complessità delle composizioni classiche nella massima fedeltà possibile.

Ottimizzata appositamente per il display più grande dell'iPad, l'app di musica classica offre un'esperienza di ascolto fluida e coinvolgente. L'app vanta una barra laterale di navigazione ben progettata che consente agli utenti di sfogliare facilmente la propria libreria, accedere alle playlist e utilizzare le potenti funzionalità di ricerca dell'app.

Domande frequenti (FAQ)

Che cos'è Apple Music Classic?

Apple Music Classical è un'app dedicata che offre un'ampia gamma di registrazioni di musica classica. Consente agli utenti di cercare composizioni specifiche ed esplorare la musica di compositori, direttori d'orchestra e altro ancora.

Apple Music Classical richiede un abbonamento?

Sì, Apple Music Classical è disponibile come parte di un abbonamento Apple Music. Gli utenti possono usufruire dell'ampia libreria di musica classica dell'app abbonandosi ad Apple Music.

L'audio senza perdita di dati è supportato in Apple Music Classical?

Assolutamente! Apple Music Classical supporta audio lossless con qualità fino a 192 kHz/24 bit. Ciò garantisce un'esperienza di ascolto eccezionale e coinvolgente per gli appassionati di musica classica.

Apple Music Classical è disponibile su altri dispositivi?

Attualmente, Apple Music Classical è disponibile per iPad e iPhone. Sebbene esista una versione per Android, al momento non esiste un'app specifica per Mac. Tuttavia, gli utenti Mac possono comunque accedere alla raccolta di musica classica di Apple Music tramite l'app Apple Music sui propri dispositivi.

Concediti la bellezza della musica classica ed esplora un mondo di composizioni senza tempo con Apple Music Classical. Scarica l'app oggi e sperimenta le armonie che affascinano gli ascoltatori da secoli.