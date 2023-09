I nuovi modelli di iPhone Pro di Apple: prezzi e aggiornamenti

Apple è pronta a svelare i suoi nuovi modelli di iPhone Pro durante un evento di lancio stasera e, sebbene ci siano state molte fughe di notizie e rapporti che hanno rivelato i prossimi telefoni, rimane un mistero: il prezzo. Le voci suggeriscono che ci saranno aumenti di prezzo per i modelli venduti negli Stati Uniti, ma per quanto riguarda i prezzi in India?

Negli Stati Uniti, la serie iPhone 14 partiva da 799 dollari, mentre il modello base per gli acquirenti indiani era fissato a Rs 79,900. Si prevede che i prezzi per i modelli non Pro rimarranno gli stessi dell'anno scorso. Tuttavia, per l’iPhone 15 Plus è previsto un prezzo di Rs 89,900.

Ora parliamo dei modelli Pro. Si prevede che l’iPhone 15 Pro avrà un aumento di prezzo di $ 100, potenzialmente a partire da $ 1099 negli Stati Uniti. In India, ci potrebbe essere un aumento di almeno Rs 10,000 rispetto al modello dell'anno scorso. Per quanto riguarda l’iPhone 15 Pro Max, potrebbe vedere un aumento di prezzo ancora maggiore, arrivando potenzialmente a 1299 dollari negli Stati Uniti, con gli acquirenti indiani che hanno assistito a un notevole aumento rispetto all’anno precedente.

I modelli standard di iPhone 15 vedranno alcuni aggiornamenti significativi. La tacca familiare sarà sostituita dalla Dynamic Island, espandendo lo spazio sullo schermo e riducendo le cornici. Si dice che la fotocamera principale verrà aggiornata da 12 MP a 48 MP e che i dispositivi saranno alimentati dal chipset A16 Bionic. Inoltre, sia i modelli non Pro che quelli Pro dovrebbero adottare la porta USB Type-C, in sostituzione del cavo Lightning.

I modelli Pro saranno caratterizzati da un telaio in titanio, che sostituirà l'acciaio inossidabile, risultando in un peso più leggero. L'iPhone 15 Pro Max introdurrà un obiettivo periscopico che offre uno zoom ottico 5x-6x. Entrambi i modelli Pro passeranno anche alle porte USB Type-C.

È importante notare che queste stime di aumento dei prezzi si basano su voci, quindi dovrebbero essere prese con scetticismo.

