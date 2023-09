Cosa aspettarsi dall'evento autunnale di Apple: iPhone 15 e nuovi Apple Watch

By

Oggi, Apple ospita il tanto atteso evento Wonderlust, in cui si prevede che la società annuncerà il presunto iPhone 15 e i nuovi Apple Watch. L'evento sarà trasmesso in live streaming a partire dalle 10:1 PDT/XNUMX:XNUMX EDT. Questo evento segna il primo da quando Apple ha presentato Vision Pro al WWDC all'inizio di questa estate. L’evento annuale autunnale dell’iPhone è diventato un fenomeno culturale, segnalando la fine dell’estate e l’inizio di nuovi entusiasmanti prodotti Apple.

Le voci sull'iPhone 15 circolano da mesi. Alcuni suggeriscono che si tratterà di un aggiornamento regolare anno dopo anno, mentre altri ipotizzano la possibilità di un modello Pro più grande chiamato iPhone 15 Ultra. L'invito all'evento, con il suo enigmatico logo Apple composto da minuscole particelle, ha suscitato curiosità e speculazioni. Lo slogan “Wonderlust” è un gioco di parole sulla parola “wanderlust” e gli appassionati di Apple stanno cercando di decifrarne il significato in relazione ai prossimi annunci.

Si prevede che la gamma iPhone 15 includa quattro modelli: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, gli iPhone 15 e 15 Plus saranno essenzialmente versioni riconfezionate dell'iPhone 14 Pro, senza teleobiettivo o corpo in acciaio inossidabile. Questi nuovi telefoni saranno dotati di una fotocamera principale da 48 megapixel e del chip A16 della generazione precedente.

Probabilmente non ci saranno grandi cambiamenti al display, poiché l'analista Ross Young prevede che i modelli base di iPhone 15 non avranno una frequenza di aggiornamento elevata come gli iPhone Pro. Si prevede che tutti e quattro i modelli supportino la ricarica wireless da 15 watt utilizzando lo standard aperto Qi2, che potrebbe consentire una gamma più ampia di dispositivi di ricarica wireless.

Il cambiamento più grande tra tutti i modelli di iPhone 15 sarà il passaggio dal connettore Lightning a una porta USB-C. Questo cambiamento è probabilmente guidato dalle pressioni dell’Unione Europea, che ha adottato USB-C come standard di ricarica comune. Non è chiaro se l’USB-C sarà implementato a livello globale o solo nell’UE, ma è molto probabile che tutti i nuovi modelli di iPhone saranno dotati di una porta USB-C.

Si prevede che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max presenteranno cambiamenti significativi. I modelli Pro presenteranno telai in titanio anziché in acciaio inossidabile, riducendone il peso. Saranno inoltre alimentati dal nuovo chip A17, il più piccolo silicio mai prodotto da Apple. Cornici del display più sottili e una porta USB-C che supporta velocità dati più elevate sono tra le caratteristiche previste.

In termini di aggiornamenti della fotocamera, l’iPhone 15 Pro Max potrebbe includere un nuovo teleobiettivo ottico 6x che migliorerebbe le foto ingrandite con dettagli, risoluzione e gamma dinamica migliori.

Mentre l’attesa cresce, gli appassionati Apple attendono con impazienza l’evento Wonderlust per vedere quali nuove entusiasmanti funzionalità e miglioramenti porteranno l’iPhone 15 e gli Apple Watch.

Fonte:

- Bloomberg

– Caricabatterie Lab

Nota: questo articolo si basa sulle informazioni disponibili prima dell'evento Wonderlust di Apple.