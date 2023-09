Evento Wonderlust di Apple: cosa aspettarsi dall'evento Apple del 2023

Apple si sta preparando per il suo attesissimo evento annuale, che si svolgerà presso il rinomato Steve Jobs Theatre in California. Mentre i dettagli specifici rimangono avvolti nel segreto, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza la presentazione della linea iPhone 15, dell’ultimo Apple Watch e dei potenziali aggiornamenti del software iOS.

Soprannominato “Wonderlust”, l’inizio dell’evento è previsto per il 12 settembre 2023 alle 10:30, ora standard indiana e alle 10:90 ora del Pacifico. L'evento, della durata di circa XNUMX minuti, prevede un discorso preregistrato del CEO di Apple, Tim Cook.

Per coloro che desiderano assistere a questo spettacolo, Apple offre diverse opzioni per sintonizzarsi. Gli abbonati ad Apple TV possono comodamente guardare l'evento in diretta sui propri dispositivi. Inoltre, Apple trasmetterà l’evento in streaming sulla sua pagina YouTube ufficiale, garantendo l’accessibilità agli spettatori senza Apple TV. Gli utenti del browser Web possono anche guardare l'evento visitando il sito Web di Apple.

Le voci abbondano man mano che l'evento si avvicina, suggerendo le potenziali sorprese che Apple ha in serbo. Una voce degna di nota suggerisce che l’iPhone 15 Pro potrebbe essere più leggero utilizzando il titanio di grado 5 per il telaio centrale anziché l’acciaio. Un’altra possibilità intrigante ruota attorno alla transizione di Apple dal cavo di ricarica Lightning alla più diffusa porta USB-C, forse motivata da un regolamento dell’Unione Europea che sollecita cavi di ricarica standardizzati.

Oltre ai nuovi gadget, gli esperti prevedono la presentazione dell'Apple Watch Ultra 2 e di una custodia compatibile con USB-C per AirPods Pro. Inoltre, c'è attesa riguardo a potenziali aggiornamenti nel prossimo iOS 17.

L'evento Apple è sempre un momento fondamentale per gli appassionati Apple, poiché offre l'opportunità di assistere al culmine degli sforzi innovativi di Apple.

