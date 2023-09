Evento Apple 2023: tutto quello che devi sapere

L'attesissimo Apple Event 2023, intitolato "Wanderlust", si svolgerà il 12 settembre 2023 alle 10:00 PT. Questo evento presenterà una gamma di nuovi prodotti, tra cui iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9 e altro ancora. Molte persone attendono con impazienza l'uscita di questi nuovi dispositivi, in particolare dell'iPhone 15 Ultra, che si dice faccia la sua comparsa.

L’Apple Event 2023 sarà disponibile per lo streaming live su Apple TV e Apple.com, consentendo agli spettatori di rimanere aggiornati sugli ultimi annunci di prodotti. Gli orari dell'evento varieranno a seconda del Paese. Una volta lanciati i prodotti, sarà possibile effettuare la prenotazione anticipata e la consegna sarà prevista entro pochi giorni.

La gamma di prodotti per l’Apple Event 2023 include iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra o Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10 e altro ancora. Questi dispositivi offrono una varietà di funzionalità e miglioramenti che sicuramente entusiasmeranno gli appassionati di tecnologia.

Gli orari a livello nazionale dell'Apple Event 2023 sono i seguenti: Stati Uniti (10:00 PT), Europa (10:00 PT), India (10:30 IST), Australia (10:00 PT), Canada (10:00 PT), Regno Unito (10:00 PT), Emirati Arabi Uniti (10:00 PT), Russia (10:00 PT) e Cina (10:00 PT).

Si prevede che il lancio dell’iPhone 15 all’Apple Event 2023 sarà un momento clou. L'iPhone 15 sarà disponibile in diverse varianti, come iPhone 15 Pro e Pro Max, per soddisfare le diverse preferenze dell'utente. Si dice che il prezzo di lancio dell'iPhone 15 sia di circa Rs 80,000, rendendolo un dispositivo di fascia alta.

Inoltre, l’evento Apple introdurrà l’Apple Watch Series 9, dotato di un sistema operativo aggiornato chiamato WatchOS 10. Gli utenti possono aspettarsi una serie di nuove funzionalità e miglioramenti in quest’ultima iterazione di Apple Watch.

Per guardare l’Apple Event 2023 dal vivo, gli spettatori possono visitare apple.com o accedere all’evento tramite Apple TV o l’app YouTube. Queste piattaforme offrono l'opportunità di assistere all'evento mentre si svolge, offrendo uno sguardo in prima persona agli ultimi prodotti e annunci.

In conclusione, l’Apple Event 2023 è molto atteso e promette nuovi entusiasmanti dispositivi e funzionalità. Gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo attendono con impazienza l'evento, rendendolo un must sia per i fan che per i consumatori Apple.

Fonte:

-Apple.com