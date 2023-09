Le azioni Apple crollano mentre la Cina estende il divieto degli iPhone alle aziende statali

By

Le azioni Apple hanno registrato un calo del 3.6% in seguito alle notizie del Wall Street Journal secondo cui la Cina sta espandendo il divieto sugli iPhone per includere aziende statali e agenzie governative. Questa notizia ha causato un ulteriore calo delle azioni della società, che sono scese di un ulteriore 2.7% nelle negoziazioni pre-mercato di giovedì.

Il governo cinese ha ordinato ai funzionari delle agenzie governative centrali di astenersi dall’utilizzare iPhone e altri dispositivi di marca straniera per lavoro, oltre a vietare loro di portare tali dispositivi in ​​ufficio. I rapporti suggeriscono che queste istruzioni sono state comunicate al personale attraverso gruppi di chat e riunioni sul posto di lavoro.

Se il divieto dell’iPhone venisse ampliato in Cina, ciò potrebbe avere implicazioni significative per i marchi stranieri che operano nel paese, e Apple sarà uno dei più colpiti. La Cina è un mercato cruciale per Apple, poiché rappresenta circa il 19% delle sue entrate complessive.

Gli analisti della Bank of America stimano che un potenziale divieto potrebbe comportare un ostacolo da 5 a 10 milioni di unità iPhone per Apple. Inoltre, se gli iPhone venissero banditi dai luoghi di lavoro ufficiali, l’impatto potrebbe essere ancora maggiore dato l’elevato numero di consumatori cinesi che possiedono e trasportano più telefoni.

Oltre al divieto del governo, Apple deve affrontare la concorrenza del suo rivale cinese Huawei, che ha recentemente introdotto un nuovo smartphone capace di connettività dati ultraveloce. Gli analisti ritengono che la combinazione del divieto governativo e del nuovo telefono Huawei potrebbe spingere più utenti Android a passare a Huawei o utenti iPhone a tornare a Huawei, con il risultato potenziale di una perdita di 10 milioni di spedizioni di iPhone per Apple nel 2024.

La tempistica del potenziale divieto è notevole in quanto coincide con il lancio del nuovo smartphone di fascia alta di Huawei, il Mate 60 Pro. Gli analisti di BofA trovano questa tempistica “interessante” e ipotizzano che potrebbe avere un impatto sulle vendite di iPhone di Apple in Cina.

