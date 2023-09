Apple prevede di sostituire il caricabatterie Lightning con USB-C per iPhone 15

Si prevede che Apple annuncerà l'iPhone 15 tra pochi giorni e uno dei cambiamenti significativi attesi è la sostituzione del caricabatterie proprietario Lightning con la ricarica USB-C. Questo cambiamento è in linea con la recente legislazione approvata dall’Unione Europea, che richiede che dispositivi come smartphone e tablet supportino la ricarica USB-C entro il 2024.

Il passaggio alla ricarica USB-C mira a semplificare il processo di ricarica su diversi dispositivi e marchi, consentendo agli utenti di combinare dispositivi e caricabatterie di diversi produttori. Sebbene questo cambiamento sia considerato una pietra miliare per Apple, non è del tutto inaspettato poiché l’azienda ha già adottato la ricarica USB-C per i suoi iPad e MacBook.

Il vicepresidente senior del marketing mondiale di Apple, Greg Joswiak, aveva precedentemente espresso la resistenza dell'azienda al cambiamento, citando il valore e l'ubiquità del caricabatterie Lightning. Tuttavia, è diventato necessario rispettare il mandato dell’UE, anche se Apple credeva che avrebbe potuto esserci un approccio migliore dal punto di vista ambientale.

Il passaggio a USB-C pone sfide finanziarie per Apple poiché la società ha capitalizzato sulla vendita di cavi Lightning e relativi accessori. Il passaggio a USB-C allontanerebbe Apple dal suo ecosistema chiuso, poiché USB-C è uno standard più aperto. Apple potrebbe contrastare questo problema creando il proprio cavo USB-C con marchio che offre una migliore compatibilità e prestazioni di ricarica più veloci specifiche per gli iPhone.

Sebbene non sia chiaro se tutti i modelli di iPhone 15 avranno USB-C o se sarà esclusivo per i dispositivi Pro, la disponibilità di cavi di ricarica USB-C non dovrebbe essere un problema per gli utenti. Molti dispositivi mobili, inclusi gli iPad e i MacBook di Apple, utilizzano già cavi USB-C. Nel lungo termine, si prevede che il sistema di ricarica universale avvantaggerà gli utenti, semplificando il processo di ricarica e riducendo il numero di cavi necessari.

Apple potrebbe anche prendere in considerazione la ricarica wireless, ma attualmente la tecnologia è più lenta della ricarica cablata. Indipendentemente da ciò, il passaggio all’USB-C per l’iPhone 15 è visto come un passo significativo verso un’esperienza di ricarica più standardizzata e conveniente per gli utenti.

Fonti: CNN

Definizioni:

Caricabatterie Lightning: il caricabatterie proprietario di Apple introdotto nel 2012 con l'iPhone 5, consente una ricarica più rapida e presenta un design reversibile.

Ricarica USB-C: uno standard di ricarica universale che consente l'erogazione di energia e il trasferimento dei dati con un unico cavo, offrendo maggiore compatibilità tra vari dispositivi e marchi.