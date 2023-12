I governi monitorano segretamente gli utenti di smartphone tramite notifiche push

In una rivelazione scioccante, è stato scoperto che governi non identificati utilizzano le notifiche push sugli smartphone per tracciare gli utenti. Il senatore Ron Wyden, in una lettera al Dipartimento di Giustizia, ha espresso preoccupazione per i funzionari stranieri che chiedono dati a giganti della tecnologia come Google e Apple per sorvegliare gli utenti di smartphone. Il traffico generato dalle app che inviano notifiche push offre a questi enti governativi un'opportunità unica di monitorare le attività degli utenti con app specifiche.

Wyden ha invitato il Dipartimento di Giustizia ad agire e “abrogare o modificare qualsiasi politica” che ostacoli le discussioni pubbliche sulla sorveglianza delle notifiche push. Questa pratica inquietante non solo viola la privacy degli utenti, ma solleva anche interrogativi sul livello di controllo e supervisione governativa.

Apple ha risposto alla lettera di Wyden, riconoscendo i vincoli che devono affrontare nella condivisione delle informazioni a causa delle direttive del governo. Tuttavia, hanno anche espresso l’impegno ad aggiornare i loro rapporti sulla trasparenza per fornire maggiori dettagli su queste richieste alla luce dell’esposizione pubblica.

Sebbene i governi specifici coinvolti non siano stati identificati, le fonti lasciano intendere che si tratti di “democrazie alleate degli Stati Uniti”. La durata di queste richieste di dati rimane sconosciuta.

Apple consiglia agli sviluppatori di prestare attenzione non includendo dati sensibili nelle notifiche e crittografando i dati prima di incorporarli nel payload delle notifiche. Tuttavia, questa misura si basa sul coinvolgimento proattivo degli sviluppatori. Vale la pena notare che alcuni metadati, come la frequenza e l'origine delle notifiche, rimangono non crittografati, esponendo potenzialmente i modelli di utilizzo delle app da parte degli utenti.

Questa rivelazione evidenzia l’urgente necessità di norme e garanzie più rigorose per proteggere gli utenti dalla sorveglianza non autorizzata. La privacy e la sicurezza degli utenti di smartphone devono avere la priorità per mantenere la fiducia del pubblico nelle aziende tecnologiche e la loro volontà di adottare nuove innovazioni.