Apple migliora la funzione di localizzazione AR in iOS 17.2

Nel suo ultimo aggiornamento iOS, Apple ha introdotto miglioramenti alle funzionalità di realtà aumentata (AR) nella sua app Mappe. L’obiettivo è migliorare la velocità e la precisione delle funzioni di localizzazione AR.

Per raggiungere questo obiettivo, Apple raccoglie dati su “punti caratteristici” che rappresentano la forma e l’aspetto di oggetti fissi, come gli edifici, quando le funzionalità AR vengono utilizzate in Mappe. Questi dati non includono foto o immagini e non possono essere letti da singoli individui.

Utilizzando l'apprendimento automatico sul dispositivo, Mappe confronta i punti caratteristici raccolti con i dati di riferimento di Apple Maps inviati all'iPhone. La fotocamera filtra gli oggetti in movimento come persone e veicoli, concentrandosi solo sui punti caratteristici degli oggetti stazionari.

Confrontando i punti caratteristici con i dati di riferimento, Maps può determinare la posizione di un utente in modo più preciso e fornire indicazioni stradali dettagliate con il contesto AR. Le indicazioni stradali AR e Migliora posizione aggiornano i dati di riferimento di Apple, migliorando ulteriormente la precisione della realtà aumentata.

Apple garantisce che i dati raccolti siano crittografati e non associati a nessun singolo utente o ID Apple. L'azienda aggiunge anche "rumore" ai dati dei punti caratteristici utilizzando l'apprendimento automatico sul dispositivo, rendendo difficile ricostruire un'immagine dai dati.

Sebbene Apple affermi che sarebbe altamente improbabile che qualcuno possa ricreare un'immagine dai dati dei punti caratteristici, la crittografia e l'accesso limitato ai dati rendono qualsiasi attacco e ricreazione ancora più improbabile.

Se gli utenti preferiscono non condividere i dati AR con Apple, hanno la possibilità di disattivare l'opzione “Migliora la precisione della posizione AR” nell'app Impostazioni, in Privacy e sicurezza e Analisi e miglioramenti.

Con questi miglioramenti, Apple mira a fornire agli utenti un’esperienza AR più rapida e accurata nell’app Mappe.