Apple Arcade: una guida completa ai giochi disponibili e alle ultime versioni

Apple Arcade, il servizio di gioco in abbonamento di Apple, ha rapidamente ampliato la sua libreria di giochi sin dal suo lancio. Con quasi 100 titoli inizialmente e ora oltre 200 giochi disponibili, Apple Arcade offre una vasta selezione di giochi per iPhone, iPad, iPod touch, Mac e Apple TV.

Per esplorare e scaricare i giochi più recenti, gli utenti possono andare alla scheda Arcade nell'App Store, scorrere fino in fondo e selezionare "Vedi tutti i giochi". Le versioni più recenti sono generalmente elencate nella parte superiore della pagina.

L'ultima versione su Apple Arcade è My Talking Angela 2+, un popolare gioco di animali virtuali dei creatori del franchise My Talking Tom. In questo gioco, i giocatori aiutano Angela, una gatta alla moda, a tenersi impegnata nella sua casa in una grande città con attività come ballare, preparare dolci e arti marziali.

Un'altra aggiunta recente è Samba de Amigo: Party-To-Go, un gioco di ritmo lanciato originariamente nelle sale giochi nel 1999. I giocatori possono scuoterlo con le maracas e scatenarsi al ritmo di 40 brani di successo di vari generi, inclusi brani di artisti come Lady Gaga e PSY.

finitezza. è un gioco di abbinamento artigianale con mosse limitate che sfida i giocatori a pensare in modo strategico e creare abbinamenti intelligenti. Scala le classifiche, sblocca tessere speciali e potenziamenti ed esplora diversi temi in modalità Classica o perditi nella musica con la modalità Tempo.

Kingdoms: Merge & Build offre una miscela unica di gameplay Merge-2 e meccaniche di costruzione del regno. I giocatori devono aiutare il Principe Edoardo e i suoi amici a restaurare un regno che è stato distrutto da un misterioso potere magico. Parti per un'avventura magica piena di missioni e svela il mistero dietro la caduta del regno.

Questi sono solo alcuni esempi dei giochi disponibili su Apple Arcade. Altri titoli includono Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon e Bold Moves+.

Vale la pena notare che Apple Arcade è compatibile con i controller wireless PS5 e Xbox, consentendo ai giocatori di divertirsi con questi giochi con il proprio controller preferito.

Apple Arcade continua ad aggiungere regolarmente nuovi giochi, con aggiornamenti e rilasci pianificati per i prossimi mesi. Si prevede che solo settembre vedrà oltre 40 aggiornamenti di giochi e tre nuove versioni.

Goditi la vasta gamma di giochi disponibili su Apple Arcade e tuffati nell'emozionante mondo dei giochi sui dispositivi Apple.

Fonte:

– Giochi Apple Arcade: App Store di Apple