Presentazione di iPhone 15 e iPhone 15 Plus: nuove funzionalità e miglioramenti

Apple ha presentato i suoi ultimi smartphone, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, che offrono prestazioni migliorate, nuove opzioni di colore e una porta USB-C. I dispositivi mantengono lo stesso prezzo di partenza dei modelli dello scorso anno, al prezzo di $ 799.

Sia l’iPhone 15 che l’iPhone 15 Plus sono dotati rispettivamente di display da 6.1 pollici e 6.7 pollici. Apple ha annunciato che la luminosità massima di questi display è stata aumentata a 2000 nit, offrendo un'esperienza visiva più vibrante. I preordini per iPhone 15 inizieranno questo venerdì, con il lancio ufficiale previsto per il 22 settembre.

Una caratteristica distintiva dei nuovi iPhone sono le loro eleganti finiture colorate. Apple ha incorporato perfettamente i colori in tutti gli esterni in vetro, ottenendo finiture sorprendenti e accattivanti. L'iPhone 15 è disponibile in rosa, giallo verde, blu e nero, offrendo agli utenti un'ampia gamma di opzioni per adattarsi al loro stile personale.

Anche il sistema di fotocamere della serie iPhone 15 ha ricevuto aggiornamenti significativi. Il modello base ora vanta un sensore principale da 48 megapixel, che corrisponde alle capacità della serie iPhone 14 Pro dello scorso anno. Questo sensore consente le modalità di zoom ottico 1x e 2x, insieme al consueto obiettivo ultra grandangolare da 0.5x. Anche la modalità Ritratto è stata migliorata per offrire migliori prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione, con l’ulteriore vantaggio di abilitarsi automaticamente quando si scatta con la fotocamera principale. Inoltre, gli utenti possono regolare la messa a fuoco dopo aver scattato una foto grazie alla funzione di conservazione della mappa di profondità.

L'iPhone 15 e l'iPhone 15 Plus sono alimentati dal chip A16 Bionic, dotato di CPU a sei core e GPU a 5 core. Questo chip è lo stesso presente nei modelli iPhone 14 Pro, garantendo prestazioni ed efficienza eccezionali. La durata della batteria dell'iPhone 15 rimane la stessa del suo predecessore, mentre l'iPhone 15 Plus offre un tempo di utilizzo ancora più lungo grazie ad una batteria interna più grande. La ricarica ora può essere effettuata tramite la nuova porta USB-C.

Un'altra aggiunta degna di nota alla serie iPhone 15 è il chip Ultra-Wideband di seconda generazione, che migliora significativamente la portata e la precisione nella localizzazione degli oggetti. Precision Finding ora può indirizzare gli utenti direttamente verso una persona, oltre a localizzare gli elementi con AirTag allegati.

In termini di funzionalità di sicurezza, Apple ha esteso la sua funzione SOS di emergenza tramite satellite per coprire le situazioni di assistenza stradale. Negli Stati Uniti, i membri AAA possono beneficiare di questo servizio. La funzionalità SOS Emergenze viene fornita gratuitamente per i primi due anni dall'acquisto di un iPhone 15; tuttavia, i prezzi oltre questo periodo non sono stati resi noti.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus saranno disponibili per l'acquisto il 22 settembre, con iPhone 15 a partire da $ 799 e iPhone 15 Plus a partire da $ 899.

