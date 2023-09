Presentazione di iPhone 15 Pro e Pro Max: gli iPhone Apple più potenti di sempre

Apple ha appena presentato i suoi ultimi smartphone di fascia alta, iPhone 15 Pro e Pro Max. Ricchi di funzionalità e vantando le prestazioni più potenti su qualsiasi smartphone, questi nuovi modelli sono destinati a stupire.

L'iPhone 15 Pro è dotato di uno schermo da 6.1 pollici, mentre il Pro Max ha uno schermo più grande da 6.7 ​​pollici. Entrambi i modelli sono alimentati dal chip A17 Pro, che secondo Apple ha prestazioni più veloci di qualsiasi altro smartphone sul mercato. Con una GPU migliorata, questi dispositivi dovrebbero offrire un'esperienza di gioco elevata.

Uno dei cambiamenti più notevoli di quest'anno è l'inclusione di una porta USB-C nella parte inferiore del telefono, in sostituzione della tradizionale porta Lightning. Apple vanta che l'iPhone 15 Pro ha una velocità di trasferimento di 10 Gbps, rendendo più semplice il trasferimento di file di grandi dimensioni come foto e video.

I nuovi iPhone sono dotati di un rivestimento più resistente in titanio, che li rende più resistenti che mai. Sono disponibili in quattro colori diversi: nero, bianco, blu e “naturale”. Apple ha anche introdotto il pulsante Azione, che sostituisce l'interruttore della suoneria sul lato sinistro del telefono. Questo pulsante può essere personalizzato per eseguire varie funzioni, come l'apertura della fotocamera o l'accensione della torcia.

In termini di fotografia, iPhone 15 Pro e Pro Max offrono le migliori fotocamere Apple finora. Dotati di sette obiettivi distinti, inclusa una fotocamera aggiornata da 48 megapixel, questi dispositivi catturano foto straordinarie con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e riflesso dell'obiettivo ridotto. Le fotocamere utilizzano inoltre i sistemi AI di Apple per acquisire foto HEIF a piena risoluzione e offrire più lunghezze focali per opzioni di scatto versatili. Inoltre, i telefoni supportano la ripresa di video 4K60 ProRes e consentono anche l'archiviazione esterna tramite la porta USB-C.

Mentre i modelli base di iPhone ricevono aggiornamenti rispetto ai modelli Pro dell’anno precedente, iPhone 15 Pro e Pro Max fungono da banco di prova per le idee innovative di Apple. Con le loro potenti prestazioni, le funzionalità avanzate della fotocamera e le funzionalità USB-C, questi dispositivi ampliano i confini di ciò che un iPhone può fare.

Fonte:

– Autore: David Pierce

– Fonte: The Verge