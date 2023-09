Apple ha annunciato che ora accetta domande per il suo prossimo Entrepreneur Camp, progettato per supportare fondatori e sviluppatori sottorappresentati. Quest'anno, l'azienda sta espandendo i suoi sforzi di sensibilizzazione per includere sviluppatori provenienti da contesti indigeni.

L'Entrepreneur Camp offre ai partecipanti l'accesso a sessioni di programmazione e indicazioni da parte di esperti Apple. Il programma mira a fornire ai partecipanti informazioni e competenze preziose che possono essere applicate direttamente alle loro attività basate sulle app. Le app precedenti create dai partecipanti al campo sono già presenti nell'App Store.

I fondatori e gli sviluppatori di gruppi sottorappresentati che dispongono già di un'app sull'App Store, di una versione beta funzionale di TestFlight o di un equivalente sono incoraggiati a presentare domanda. Il campo online si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre per i fondatori sottorappresentati e dal 13 novembre al 17 novembre per le fondatrici.

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro la scadenza del 24 settembre. Apple incoraggia gli imprenditori idonei a presentare domanda e a condividere i dettagli del programma con altri che potrebbero essere interessati.

Questa iniziativa di Apple fa parte dei suoi continui sforzi per promuovere la diversità e l’inclusione nel settore tecnologico. Espandendo il proprio raggio d’azione per includere gruppi sottorappresentati, come quelli di origine indigena, Apple offre preziose opportunità a questi imprenditori per migliorare e far crescere le loro attività.

Titolo: Apple apre le iscrizioni al campo per imprenditori sottorappresentati

Fonte: Campo degli imprenditori Apple