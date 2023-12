Spotify vs Apple: svelate le differenze nelle classifiche dei podcast

Illustrazione di Kristen Radtke / The Verge; Immagini Getty

Nel mondo del podcasting, i riepiloghi in streaming di fine anno sono attesi con impazienza per ottenere informazioni sulle abitudini di consumo dei podcast delle persone. Sia Spotify che Apple hanno recentemente pubblicato i loro migliori elenchi di podcast, mostrando gli spettacoli più popolari dell'anno. Sebbene vi sia una certa sovrapposizione tra i due elenchi, presentano in gran parte podcast diversi, evidenziando il pubblico e le strategie distinti di ciascuna piattaforma.

I 10 migliori podcast di Apple includono i preferiti dai fan come "Crime Junkie", "The Daily" e "This American Life". Con una forte attenzione al vero crimine, alle notizie e ai marchi di podcast affermati, le classifiche di Apple si rivolgono agli ascoltatori di podcast di lunga data, che tendono ad essere più anziani. D'altra parte, la top 10 di Spotify presenta programmi come "The Joe Rogan Experience", "Call Her Daddy" e "Serial Killers". L'elenco di Spotify si rivolge maggiormente a un pubblico più giovane, con un'enfasi sugli spettacoli di chat di celebrità e sui contenuti originali.

In particolare, Spotify mette in risalto i propri contenuti, con quattro dei suoi 10 migliori programmi che sono originali Spotify. Sebbene questo approccio abbia ricevuto alcune critiche in passato, Spotify ha recentemente abbandonato l’esclusività, rendendo ampiamente disponibili molti dei suoi podcast. Le classifiche fanno luce anche sull’impatto del marketing in piattaforma e sulle abitudini degli ascoltatori, che contribuiscono al successo di alcuni programmi.

È importante notare che queste classifiche forniscono uno sguardo sulle rispettive piattaforme piuttosto che sull'intero settore del podcasting. Secondo lo studio trimestrale di Edison, "The Joe Rogan Experience" e "Crime Junkie" sono costantemente popolari su tutte le piattaforme. Tuttavia, altri programmi, come “tutto va bene con emma Chamberlain” e “Serial Killers”, potrebbero avere classifiche diverse nei sondaggi basati sulle preferenze degli ascoltatori.

In definitiva, la differenza nelle classifiche dei podcast evidenzia le diverse preferenze degli ascoltatori su ciascuna piattaforma. Quando si analizzano questi elenchi, è fondamentale considerare i dati demografici e le strategie specifiche di Spotify e Apple, nonché i comportamenti degli ascoltatori. Queste classifiche offrono informazioni preziose sul panorama del podcasting, anche se potrebbero non riflettere necessariamente il settore nel suo complesso.

FAQ:

Perché Spotify e Apple hanno elenchi di podcast principali diversi?

Spotify e Apple hanno segmenti di pubblico e strategie diversi, che influenzano le classifiche dei loro podcast. Apple tende ad attrarre gli ascoltatori più anziani e si concentra su veri crimini, notizie e marchi di podcast consolidati. Al contrario, Spotify si rivolge a un pubblico più giovane ed enfatizza gli show in chat delle celebrità e i contenuti originali.

Perché Spotify promuove i propri contenuti nei suoi podcast principali?

Spotify mette in mostra i propri contenuti nei suoi migliori podcast per evidenziare il valore dei suoi programmi originali e incentivare gli ascoltatori a utilizzare la loro piattaforma. Sebbene criticata in passato, Spotify ha recentemente reso i suoi podcast ampiamente disponibili, allontanandosi dall'esclusività.

Le classifiche dei podcast di Spotify e Apple dovrebbero essere considerate a livello di settore?

No, queste classifiche dovrebbero essere viste come un'istantanea delle rispettive piattaforme piuttosto che come una rappresentazione completa dell'intero settore del podcasting. Fattori come i dati demografici degli ascoltatori, le strategie della piattaforma e gli sforzi promozionali contribuiscono alle classifiche, rendendole specifiche per ciascuna piattaforma.